W nocy w szpitalu zmarł młody mężczyzna, który w weekend podpalił się na stacji benzynowej w Gdańsku. Prokuratura nie potwierdza na razie, naszych nieoficjalnych informacji, że była to osoba podejrzewana o zabójstwie w Kościerzynie, do którego także doszło w weekend.

Stacja, na której podpalił się mężczyzna / Adam Warżawa / PAP

Z naszych nieoficjalnych informacji wynikało, że mężczyzna ma mieć związek z zabójstwem 57-latka, którego ciało znaleziono w sobotę w jednej z kamienic przy ul. Wybickiego w Kościerzynie. Prokuratura na razie nie potwierdza tych doniesień.

Śledczy czekają na wyniki badań, które potwierdzą tożsamość młodego mężczyzny. Wyniki te powinny być znane jeszcze dziś.

22-latek w sobotę wieczorem podpalił się na stacji paliw przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. Według świadków, mężczyzna przyszedł na stację, nalał benzynę do przedmiotu przypominającego kanister, a następnie oblał się nią i podpalił.



Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdańsku. Był w bardzo ciężkim stanie. W niedzielę został przetransportowany do Małopolskiego Centrum Poparzeń w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie. Tam dziś w nocy zmarł.



Morderstwo w Kościerzynie

W sobotę w jednej z kamienic przy ul. Wybickiego w Kościerzynie znaleziono zwłoki 57-letniego mężczyzny. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że doszło do morderstwa. Sprawcy nie zatrzymano.

Do tragedii doszło prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę lub wczesnym rankiem. PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że ciało mężczyzny znalazła nad ranem sąsiadka.