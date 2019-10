Polska wersja językowa Wikipedii istnieje już 18 lat! Założyli ją fizyk Paweł Jochym i lekarz internista Krzysztof Jasiutowicz, a pierwszy jej wpis brzmiał: "Zaczynamy! Czy ja zwariowałem?". Dzisiaj twórcy polskojęzycznej Wikipedii podkreślają, że dawniej społeczność tworząca dla niej artykuły stawiała na ilość – a obecnie bardziej na jakość nowych wpisów. I nie boją się, że redaktorów haseł zastąpi sztuczna inteligencja.

/ Davor Visnjic/PIXSELL / PAP

Obecnie Wikipedia uznawana jest za największe na świecie, ogólnodostępne i bezpłatne źródło wiedzy.

Polskojęzyczna Wikipedia pojawiła się w tym samym roku, w którym ta encyklopedia w ogóle w Stanach Zjednoczonych powstała: 2001 - i była jedną z jej pierwszych wersji językowych.

Za nami okres dużego wzrostu ilościowego nowych artykułów. Teraz zdecydowanie jesteśmy na etapie wzrostu jakościowego - podkreśla Szymon Grabarczuk, wiceprezes stowarzyszenia Wikimedia Polska, które promuje i wspiera Wikipedię, a także skupia wielu wikipedystów.

Polska Wikipedia liczy obecnie ponad 1,36 mln artykułów i jest jedną z najczęściej odwiedzanych witryn w polskim internecie. Co miesiąc tę wersję internetowej encyklopedii edytuje regularnie kilka tysięcy ludzi.

Każdego dnia z Wikipedii korzystają miliony internautów na całym świecie. Są jednak i tacy, którzy zarzucają jej brak rzetelności i wolą sięgać do encyklopedii redagowanych przez tradycyjne, zamknięte grona redaktorów. Wikipedyści bronią się natomiast, że nie dodają do internetowej encyklopedii niczego, co nie zostało wcześniej opublikowane w wiarygodnym zewnętrznym źródle informacji.

Szymon Grabarczuk mówi, że społecznicy związani ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska zachęcają społeczność wikipedystów do udziału w różnego rodzaju akcjach, których celem jest polepszenie jakości wpisów. Chodzi np. o system grantów, dzięki którym wolontariusze otrzymują środki na zakup książek, na podstawie których opracowują hasła do Wikipedii.

Organizowane są też zabawy, mające cechy grywalizacji i rywalizacji w ramach akcji polegających na przygotowywaniu haseł o danej tematyce, np. nauki czy sportu - dodaje.

Zaznacza również, że w ostatnich latach wikipedyści nawiązali współpracę m.in. z naukowcami, muzeami i bibliotekami.

Grabarczuk mówi, że niektórzy z twórców innych wersji językowych Wikipedii na dużą skalę korzystają z możliwości sztucznej inteligencji. W oparciu o oprogramowanie powstają - w automatyczny sposób - nawet setki tysięcy prostych haseł, w których zawarte są np. nazwy miast.

Tego typu możliwości wykorzystujemy również w naszej Wikipedii. Stworzyliśmy na przykład program do umieszczania artykułów dotyczących asteroid - podkreśla wiceprezes Wikimedia Polska.

Liczbę artykułów stworzonych maszynowo szacuje na niespełna 2,5 procent wszystkich artykułów - i dlatego, w jego ocenie, polscy wikipedyści nie powinni czuć się zagrożeni przez sztuczną inteligencję.

Przeciwnie: dążymy do tego, by artykuły były jeszcze lepiej opracowane i miały więcej przypisów źródłowych niż do tej pory. Tego na razie nie jest w stanie zastąpić komputerowy algorytm. Dzięki temu Wikipedia będzie jeszcze bardziej wiarygodnym źródłem wiedzy - zapowiada Szymon Grabarczuk.

Wśród wyzwań Wikipedii wymienia dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych.

Wikipedia nadal bazuje na oprogramowaniu sprzed kilkunastu lat. Staramy się jednak odpowiednio adaptować ją do wymagań użytkowników. Np. w większości jej treści dostosowywane są do wygodnego korzystania na urządzeniach mobilnych - podkreśla Grabarczuk.

Ocenia również, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian, jeśli chodzi o stronę wizualną Wikipedii - jak mówi: będzie to raczej ewolucja.

Wszystko zależy od zaangażowania wolontariuszy-informatyków i przeznaczonych na ten cel środków - zaznacza.

Wiceszef Wikimedia Polska liczy również na to, że obsługa Wikipedii będzie dla jej współtwórców coraz prostsza. Jedną z ostatnio wprowadzonych zmian było stworzenie zalążka centralnego spisu bibliograficznego. Dzięki temu autorki i autorzy artykułów w encyklopedii nie muszą wpisywać w całości cytowanych tytułów książek, numerów ISBN czy roku wydania.

Problemem dnia codziennego Wikipedii bywa to, że nieraz edycją jednego artykułu zajmuje się w tym samym momencie kilka osób. W takim przypadku zapisywany jest efekt pracy tylko jednej osoby, co bywa uciążliwe i nadal nie doczekało się technicznego rozwiązania.

Jak przewiduje Szymon Grabarczuk: Być może w przyszłości uda się wcielić w życie system umożliwiający wykonywanie zmiany w Wikipedii jednocześnie przez kilka osób. Byłoby to rozwiązanie podobne do tego stosowanego m.in. w Dokumentach Google.

Społeczność polskiej Wikipedii będzie świętowała 18. urodziny projektu jutro, 5 października, o godzinie 15:00 w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 12. W programie: m.in. spotkanie z założycielami polskiej Wikipedii! Wstęp wolny.