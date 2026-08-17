Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Co z powrotem rannych?

RMF24

Dziś wieczorem pierwsze osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech mają zostać przetransportowane do Polski. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na konferencji, że dziś do kraju może wrócić samolotem ok. 20 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku autokaru. Chodzi o tych, którzy są w najlepszym stanie. Samolot ma mieć międzylądowanie w Rzeszowie.

Szłapka wyjaśnił, że istnieje możliwość przetransportowania osób w poważniejszym stanie na pokładzie wojskowego samolotu CASA, by mogły być dalej leczone w polskich szpitalach. Dla najciężej rannych będzie możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.

Adam Szłapka - rzecznik rządu (fot. Paweł Supernak) / PAP

Szłapka: Trwają jeszcze identyfikacje

Odpowiadając na pytania dziennikarzy rzecznik rządu zapewnił, że wsparcie państwa związane z wypadkiem będzie dotyczyć również transportu ciał ofiar do Polski.

Trwają jeszcze identyfikacje, te decyzje będą podejmowane na bieżąco, na miejscu - zastrzegł, dopytywany o to, kiedy dokładnie może odbyć się taki transport.

Siódma ofiara wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zidentyfikowana Zidentyfikowana została siódma z dwunastu śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech - dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga. Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia.

Tragiczny powrót z pielgrzymki

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, a stan 10 określono jako ciężki.

Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia.

Dziś od rana zespół medyczny resortu zdrowia odwiedza cztery węgierskie placówki medyczne, w których przebywają ranni Polacy. Grupę tworzy trzech ratowników oraz trzech lekarzy: neurolog, ortopeda i anestezjolog.

Zadaniem medyków jest przeprowadzenie - we współpracy z lekarzami węgierskimi - oceny stanu medycznego pacjentów pod kątem możliwości ich bezpiecznego transportu do kraju.

Ranni w pierwszej kolejności trafią do szpitali w województwie podkarpackim, by znajdować się jak najbliżej swoich domów i rodzin.