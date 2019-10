Zmiana opon z letnich na zimowe jest ważniejsza, niż się wydaje. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Ważna jest też temperatura na zewnątrz. Kiedy najlepiej więc wymienić opony? Jeśli temperatura przez większą część dnia nie przekracza 7 stopni Celsjusza to znak, że już czas udać się do wulkanizatora.



Umów się na wymianę opon już dziś /foto. pixabay /

Dlaczego należy wymienić opony?

Najważniejszą różnicą między oponami letnimi a zimowymi jest skład gumy. Do zimowych dodawana jest krzemionka, dzięki czemu są one bardziej miękkie. Przy niższych temperaturach guma nie traci swojej elastyczności, więc pełnym bieżnikiem przylega do podłoża, a na dodatek śnieg bardzo łatwo z niego odchodzi.

Nie bez znaczenia pozostaje również budowa zimowego bieżnika. Charakterystyczna jest duża liczba zygzakowatych nacięć, tzw. lameli. To w połączeniu z elastyczną gumą powoduje, że opony znacznie lepiej zachowują się na mokrej i śliskiej powierzchni.

Czym się różni opona letnia od opony zimowej? RMF FM





Jazda w zimie na letnich oponach jest niebezpieczna

Opony letnie przystosowane są do wysokich temperatur, a wraz z jej spadkiem tracą właściwości elastyczne. Guma zaczyna twardnieć, a przy większym mrozie opony letnie robią się twarde dosłownie jak skała. Zmniejsza się tym samym powierzchnia styku opony z podłożem, guma jest mniej elastyczna i nawet na suchej powierzchni znacząco pogarsza się przyczepność.

Do tego śnieg powoduje natychmiastowe zapchanie bieżnika, bo twarda mieszanka nie jest elastyczna i tym samym nie jest odprowadzany śnieg poza oponę.

Na letnich gumach nie ma także dużej liczby lameli, a są jedynie rowki przystosowane do odprowadzania wody. Letnia opona w zimowych warunkach, więc całkowicie nie spełnia swojej funkcji.

Kiedy więc warto zmienić opony?

Umownie przyjęto granicę temperatury 7 stopni Celsjusza. Kiedy więc na termometrze widzimy coraz częściej siedem kresek na plusie, to warto pomyśleć o wymianie opon. Obowiązuje to zarówno podczas zmian jesienią - z letniej na zimową, czy na wiosnę - z zimowej na letnią.

Kiedy powinniśmy zmienić opony? RMF FM





Opona zimowa czy wielosezonowa?

Zimowa czy wielosezonowa? To pytanie zadają sobie przede wszystkim kierowcy, którzy chcą oszczędzić i na jednym komplecie opon jeździć przez cały sezon. Wiadomo, że zimowa opona o wiele lepiej będzie zachowywała się na złej nawierzchni, ale jeżeli jeździmy głównie w mieście, to możemy również rozważyć drugą opcję.

Czy warto kupić używane opony?

Eksperci są zgodni, że to bardzo duże ryzyko. Przede wszystkim nie wiemy, co się działo wcześniej z tymi oponami. Może się okazać, że bieżnik mają dobry, ale są powypadkowe, a to już wpływa na ich zużycie i bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy już kupić takie opony, to tylko od zaufanej osoby i najlepiej do takiego samego samochodu.

Kiedy muszę wymieniać stare opony?

Jeżeli zastanawiacie się, czy wasze opony wytrzymają kolejny sezon, musicie przede wszystkim sprawdzić bieżnik. Przy oponach zimowych powinien mieć co najmniej 4 mm. Opony powinny mieć też nie więcej niż 4-5 lat. Im starsze opony, tym mieszanka gumowa jest bardziej twarda i parametry takiej opony spadają.