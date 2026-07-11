Wydaje się niewinny, ale to wołanie o pomoc. Każdy powinien znać ten gest

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Wystarczy jeden dyskretny ruch dłoni, by bez użycia słów wezwać ratunek w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Ten międzynarodowy znak staje się kluczową bronią w walce z przemocą, a jego znajomość może uratować kogoś w twoim najbliższym otoczeniu. Zobacz, jak wygląda „Signal for Help” i co musisz natychmiast zrobić, gdy ktoś pokaże go w twojej obecności.

Gest ręki, który ratuje życie. Każdy powinien go znać

Gest ręki, który ratuje życie. Każdy powinien go znać / Shutterstock

Dyskretny gest dłoni, znany jako „Signal for Help”, może uratować życie osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Ten prosty znak jest rozpoznawalny na całym świecie i daje szansę na wezwanie pomocy bez użycia słów. Warto go znać, by w razie potrzeby zareagować właściwie i być wsparciem dla osób zagrożonych przemocą.

Jak wykonać gest „Pomóż mi”?

Wykonanie gestu jest bardzo proste i nie wymaga wypowiadania słów. Aby go wykonać, należy:

1. Pokazać otwartą dłoń skierowaną do osoby, którą chcemy zaalarmować.

2. Zgiąć kciuk i przyciągnąć go do wnętrza dłoni.

3. Złożyć pozostałe cztery palce na kciuku, zamykając go w pięści.

Ten prosty ruch można wykonać w każdej sytuacji: podczas spotkania w domu, w sklepie, na ulicy, a nawet podczas rozmowy wideo. Nie wymaga on kontaktu fizycznego ani rozmowy, więc może być użyty nawet wtedy, gdy sprawca przemocy jest bardzo blisko. Jego ogromną zaletą jest to, że nie pozostawia cyfrowego śladu, co czyni go bezpieczniejszym niż wiadomość tekstowa czy telefon.

Dzięki swojej prostocie i międzynarodowemu zasięgowi, sygnał ten przełamuje bariery językowe i kulturowe. Może być zrozumiany przez każdego, niezależnie od kraju czy miejsca, w którym się znajduje.

Gest został opracowany z myślą o osobach doświadczających przemocy domowej, ale jego zastosowanie jest szersze. Może być używany przez każdego, kto znajduje się w sytuacji zagrożenia i nie może wprost poprosić o pomoc.

Jak reagować na sygnał „Pomóż mi”?

Rozpoznanie gestu „Signal for Help” to dopiero pierwszy krok. Kluczowe jest odpowiednie zachowanie osoby, która zauważyła sygnał. Eksperci podkreślają, że reakcja musi być ostrożna i przemyślana, by nie narazić ofiary na jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Jeśli zobaczysz ten gest:

Zachowaj spokój i nie okazuj zaskoczenia, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajduje się osoba, która może być sprawcą przemocy.

Nie dawaj po sobie poznać, że zauważyłeś sygnał. W miarę możliwości zakończ rozmowę lub spotkanie w naturalny sposób.

Jak najszybciej skontaktuj się z numerem alarmowym 112 i poinformuj służby o sytuacji. Przekaż, że dana osoba pokazała międzynarodowy gest wzywający pomocy.

W rozmowie z operatorem podaj jak najwięcej szczegółów, które mogą pomóc w udzieleniu skutecznej pomocy.

Gest, który może uratować życie

Statystyki pokazują, że wiele osób – zwłaszcza kobiet – doświadcza przemocy domowej. Sytuacja ta nasiliła się szczególnie w czasie pandemii, kiedy ofiary często były zamknięte w domach ze swoimi oprawcami, bez możliwości szukania pomocy na zewnątrz. W takich okolicznościach prosty gest dłoni stał się dla wielu jedyną szansą na uratowanie siebie lub bliskich.

Każdy z nas powinien znać sygnał „Pomóż mi” i wiedzieć, jak właściwie zareagować w sytuacji, gdy ktoś go wykona.