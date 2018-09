Wyburzona ogromna chłodnia kominowa na terenie Elektrowni Łagisza w Śląskiem. Do zburzenia 90-metrowego kolosa wystarczyły niespełna 4 sekundy.

Elektrownia Łagisza / Andrzej Grygiel / PAP

Do likwidacji przeznaczono trzy ogromne chłodnie kominowe. Trzeba je wyburzyć ze względu na zły stan techniczny. Zanim doszło do wyburzenia pierwszej z nich, wokół wyznaczono specjalną, 200-metrowa strefę bezpieczeństwa.

Chłodnię wyburzono stosując tak zwaną metodę strzałową. To jedna z najbezpieczniejszych metod wyburzania gigantycznych obiektów. Robiła to wyspecjalizowana firma. Użyto do tego około 200 kg materiałów wybuchowych oraz ponad 3 tysięcy zapalników.

Wielka chłodnia runęła w 3,5 sekundy. W tym i w przyszłym roku na ternie Elektrowni Łagisza mają być jeszcze wyburzone dwie kolejne oraz komin. Wszystkie te obiekty są w złym stanie technicznym.