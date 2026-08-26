Wsiadł do samolotu na Okęciu i słuch po nim zaginął. „Miał powrotny bilet”

„Miał powrotny bilet. Umówiliśmy się, że wróci w niedzielę. Przestał się odzywać” – powiedziała „Rz” Anastazja Pilipczyk-Kotawa, żona Anatola Kotaua, który 21 sierpnia 2025 r. na Okęciu wsiadł do samolotu lecącego do Stambułu, gdzie miał mieć „spotkanie służbowe”.
Do Polski nie wrócił. Polska prokuratura - jak przekazała gazeta - właśnie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie jego zniknięcia, uznając, że nie był polskim obywatelem i zaginął poza naszym krajem.
Anatol Kotau to były człowiek reżimu Aleksandra Łukaszenki, były dyplomata. Od roku miał azyl polityczny w Polsce – ciąży na nim wydany przez reżim wyrok 12 lat więzienia.
Jak podaje „Rz”, przyjechał do Polski i wszedł w orbitę Pawła Łatuszki, najważniejszego obok Swiatłany Cichanouskiej wroga Łukaszenki.