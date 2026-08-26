Wsiadł do samolotu na Okęciu i słuch po nim zaginął. „Miał powrotny bilet”

RMF24

Polska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie zaginięcia byłego białoruskiego dyplomaty - informuje w środę „Rzeczpospolita”. Po Anatolu Kotau nie ma śladu od roku.

„Miał powrotny bilet. Umówiliśmy się, że wróci w niedzielę. Przestał się odzywać” – powiedziała „Rz” Anastazja Pilipczyk-Kotawa, żona Anatola Kotaua, który 21 sierpnia 2025 r. na Okęciu wsiadł do samolotu lecącego do Stambułu, gdzie miał mieć „spotkanie służbowe”.

Do Polski nie wrócił. Polska prokuratura - jak przekazała gazeta - właśnie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie jego zniknięcia, uznając, że nie był polskim obywatelem i zaginął poza naszym krajem.

Anatol Kotau to były człowiek reżimu Aleksandra Łukaszenki, były dyplomata. Od roku miał azyl polityczny w Polsce – ciąży na nim wydany przez reżim wyrok 12 lat więzienia.

Jak podaje „Rz”, przyjechał do Polski i wszedł w orbitę Pawła Łatuszki, najważniejszego obok Swiatłany Cichanouskiej wroga Łukaszenki.