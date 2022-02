W dziecięcej poradni chorób zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego będą udzielane porady dla osób, które chorowały na Covid-19. Z pomocy mogą skorzystać nieletni oraz ich rodzice, którzy mają wątpliwości w opiece nad dziećmi.

Zdjęcie ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn poinformował we wtorek, że w działającej tam poradni chorób zakaźnych będą udzielane porady dotyczące opieki po przebytym Covid-19 i dotyczącym ogólnie tej choroby.



To będzie taka postcovidowa opieka - poradnia, w której będziemy starali się pomagać tym nieletnim, którzy z powodu przebytego zakażenia czy choroby mają np. niepokoje, lęki, inne fizyczne problemy zdrowotne - powiedział prof. Szenborn.



Wyjaśnił, że nie chodzi tylko o problemy fizyczne, ale też psychiczne i społeczne, związane np. izolacją społeczną. Na porady nieletni mogą przyjść także ze swoimi opiekunami, którzy dowiedzą się jak opiekować się i pomagać dzieciom w powrocie do pełni zdrowia.



Podkreślił, że w poradni będzie można też rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące szczepienia dziecka np. czy warto szczepić dziecko, które było zakażone. Mali pacjenci mają czasem więcej pytań niż dorośli na ten temat. Odpowiemy na pytania i wątpliwości, czy mogą się zaszczepić, gdy np. cierpią na jakieś choroby - powiedział lekarz.



Przed wizytą należy się telefonicznie zarejestrować w poradni chorób zakaźnych USK przy ul. Chałubińskiego 2a.