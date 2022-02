Policjanci wydziału kryminalnego KWP we Wrocławiu zatrzymali dilera narkotykowego poszukiwanego listem gończym. 29-latek od ponad trzech lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W pomieszczeniu, w którym przebywał zabezpieczono m.in. marihuanę, broń i amunicję.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak poinformował, że zatrzymanie poszukiwanego to efekt wielogodzinnych ustaleń i pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu.

Czynności te miały swój finał na terenie powiatu jeleniogórskiego, bo tam właśnie policjanci namierzyli 29-latka, który wyraźnie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sytuacja ta trwała od ponad 3 lat, bo mężczyzna wiedział, że jest osobą poszukiwaną listem gończym między innymi w związku z popełnionymi przestępstwami narkotykowymi. Wrocławianin myślał, że będzie mógł wieść spokojne życie w górach i w tym celu posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości, zmieniając także miejsca pobytu - wyjaśnił rzecznik.

Dodał, że mężczyzna w momencie zatrzymania był bardzo agresywny i próbował uciec, jednak bezskutecznie.

Kolejne policyjne czynności kryminalni realizowali już z funkcjonariuszami z powiatu jeleniogórskiego. Miały one na celu zabezpieczenie procesowe ujawnionych przedmiotów pochodzących z przestępstw lub mogących służyć do ich popełnienia. Zabezpieczono m.in. marihuanę, pistolety hukowe, amunicję, noże, paralizator, pięć dowodów osobistych, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze w różnej walucie.

W rozmowie z policjantami mężczyzna stwierdził, że nigdy nie stracił czujności i zawsze oglądał się za siebie. Nie spodziewał się jednak wizyty policjantów i był całkowicie zaskoczony - przekazał Dutkowiak.

29-latek co najmniej 3,5 roku spędzi teraz w zakładzie karnym w związku z przestępstwami narkotykowymi, których dopuścił się wcześniej. Musi liczyć się też z odpowiedzialnością karną za nielegalne posiadane broni oraz narkotyków. Funkcjonariusze sprawdzą również, czy zajmował się ich rozprowadzaniem.