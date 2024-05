Nad Jeziorem Strzeszyńskim rusza dziś Enter Enea Festival. To już 14. edycja imprezy, której dyrektorem artystycznym jest - Leszek Możdżer - wybitny pianista i kompozytor.

Dyrektor artystyczny festiwalu Leszek Możdżer / Paweł Jaskółka / PAP



Enter Enea Festival rozpocznie się wieczorem od koncertu ShataQS z materiałem z płyt Fenix i Weda, w którym wystąpi też Leszek Możdżer. Wstęp na dzisiejsze festiwalowe wydarzenia jest wolny.

W poniedziałek na scenie nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, "spełnienie muzycznych marzeń norweskiego perkusisty i kompozytora oraz zebranego wraz z nim creme de la creme północnego jazzu".

Kolejne koncerty będą świętem fortepianu. Na jednej scenie wystąpią - po raz pierwszy w Polsce, Natalie Tenenbaum, artystka rozchwytywana zarówno przez Broadway, muzykę filmową i środowisko jazzowe i kolumbijski pianista jazzowy, wokalista i saksofonista Jesus Molina, który w wyrafinowany sposób wnosi świeże brzmienie do muzyki jazzowej. Prezentowany na Enter Enea Festival projekt to energetyczny koncert na fortepian, dwie perkusje i bas. W koncercie Natalie Tenenbaum gościnnie wystąpi też Leszek Możdżer. Będzie to pierwsze spotkanie muzyków.

Wtorkowy program rozpocznie koncert amerykańskiej harfistki Brandee Younger. Następnie Atom String Quartet i Leszek Możdżer zagrają koncert poświęcony Krzysztofowi Pendereckiemu, który miał swoją premierę jesienią w Rzymie. Wieczór zakończy koncert tuzów światowego jazzu - w Poznaniu wystąpią John Patitucci, Joey Calderazzo i Dave Weckl.



W środę odbędzie się m.in. koncert kontrabasistki Lindy May Han Oh z udziałem jej amerykańskiego kwartetu jazzowego i kwartetu solistów Filharmonii Poznańskiej, którzy wystąpią wspólnie w materiale z płyty "Aventurine". Zaplanowano też wspólny występ Leszka Możdżera i grupy Voo Voo.