Kierowcy w Gdyni mierzyli się z dużymi utrudnieniami w ruchu po wypadku z udziałem motocykla. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby - po jedną z nich przyleciał śmigłowiec LPR.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku z udziałem motocykla doszło w niedzielę przed południem na skrzyżowaniu ul. Morskiej z obwodnicą Trójmiasta w gdyńskiej dzielnicy Chylonia.

Policjanci ustalili, że 44-letnia kobieta jadąc samochodem osobowym w kierunku Gdyni nie zachowała należytej ostrożności podczas zmiany pasa, przez co najechała na prawidłowo poruszający się motocykl.

Jak przekazała RMF FM rzeczniczka gdyńskich policjantów podkom. Jolanta Grunert, w wypadku ranne zostały dwie osoby - 43-letni kierujący motocyklem i jego pasażerka.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdyni, natomiast kobietę przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do lecznicy w Gdańsku.

Zarówno kobieta kierująca samochodem osobowym, jak i osoby jadące motocyklem byli trzeźwi.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poinformowała, że kobiecie, która kierowała osobówką, zatrzymano prawo jazdy. W trakcie czynności okazało się również, że 43-letni motocyklista nie ma uprawnień do kierowania. Mundurowi sporządzili notatkę o ukaranie go do sądu.

Trasa w kierunku Wejherowa była całkowicie zablokowana, a w kierunku Gdyni można było przejechać tylko jednym pasem.

Policja przed godz. 15:00 poinformowała, że ruch został już udrożniony.