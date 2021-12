​800 świątecznych paczek dla osób w kryzysie bezdomności rozdali w czwartek wolontariusze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i żołnierze WOT. Łącznie, przed świętami do potrzebujących trafiło 5 tys. różnego rodzaju paczek, a pomocą objętych zostało ok. 8 tys. osób. Paczki ufundowało miasto Wrocław i Bank Żywności.

W czwartek na Ostrowie Tumskim wolontariusze Caritas i żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydawali świąteczne podarunki. W każdej znalazł się pobłogosławiony przez abp. Józefa Kupnego bożonarodzeniowy opłatek.

Chcemy podzielić się darem serca, tym, co udało się zebrać, z bezdomnymi, który nie usiądą do stołu świątecznego tak jak my - powiedział abp. Kupny. Podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania paczek.



W tym czasie odkładamy wiele rzeczy na bok, bo chcemy być razem i przeżyć te święta w pokoju i radości. Życzę państwu, by Boża Dziecina, tak, jak w kolędzie, pobłogosławiła naszą ojczyznę, wioski i miasta, miasto Wrocław, aby pobłogosławiła nasze rodziny, matki oczekujące dzieci i nam wszystkim, również żołnierzom, którzy pełnią służbę, którzy strzegą naszych granic. Chciałbym też prosić, byśmy byli dla siebie dobrzy - zaznaczył metropolita wrocławski.



Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej pokreślił, że to wielkie dzieło pomocy najuboższym i wykluczonym odbywa się we współpracy z samorządami, z gminą Wrocław, z żołnierzami 16. Dolnośląskiej Brygad Obrony Terytorialnej, Bankiem Żywności we Wrocławiu.

Nie moglibyśmy działać, gdyby nie nasi dobroczyńcy. Nie udałoby się zdziałać tak wiele, gdyby nie wolontariusze z różnych stron świata, ale też wolontariusze Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas - wyliczył.



Łącznie przed świętami Bożego Narodzenia ponad 5 tys. paczek trafiło do potrzebujących rodzin, osób samotnych, czy dotkniętych bezdomnością.



Kolejne paczki przygotujemy przed Nowym Rokiem, ponieważ zmierzają do nas artykuły z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to kolejne kilkanaście ton żywności do rozprowadzenia wśród ubogich - zapowiedział Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.



Dodał, że próśb o wsparcie, apeli o pomoc Caritas, otrzymuje codziennie bardzo wiele. Jednak dzięki dobrym ludziom możemy wielu tym biedom zaradzić, choćby przez tak prozaiczną pomoc żywnościową - powiedział.