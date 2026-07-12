Wojsko wyjedzie na drogi. Apel do mieszkańców: tego nie wolno robić

RMF24

W poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się z apelem do mieszkańców.

Jak podało w niedzielnym wpisie na platformie X, w dniach 13–14 lipca (tj. poniedziałek i wtorek) na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

„Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych” - wskazało DORSZ.

Dowództwo zaznaczyło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.

„W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych” - podkreślono w komunikacie.

Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, „gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych”.