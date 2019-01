W rękach policji jest mężczyzna, który na jednym z portali społecznościowych groził śmiercią prezydentowi Radomia Radosławowi Witkowskiemu. To mieszkaniec Radomia, zatrzymany został w Gdańsku.

Jak poinformowała w środę po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas, zatrzymany jest transportowany do Radomia. Prawdopodobnie w czwartek zostanie przesłuchany w miejscowej prokuraturze.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która na jednym z portali społecznościowych zamieściła wpis z groźbą wobec niego, prezydent Radomia złożył we wtorek.

Jak podają lokalne media, na prywatnym profilu na portalu społecznościowym pojawiło się zdjęcie drzewa z wbitym w pień nożem i podpis (pisownia oryginalna): "Witkoski bedziesz nastempny".



Seria zatrzymań za groźby pod adresem osób publicznych

Zatrzymanie mieszkańca Radomia jest kolejnym w ostatnich dniach - po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - zatrzymaniem za kierowanie pod adresem osób publicznych gróźb karalnych.

W środę w ręce policji wpadł 48-letni gdańszczanin, podejrzewany o telefoniczne groźby zamordowania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Z kolei 41-letniemu Cezaremu O. postawiono już zarzuty m.in. publicznego nawoływania do przemocy wobec prezydentów Poznania i Wrocławia z uwagi na ich przynależność polityczną.

Zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna i posiadania blisko 400 gramów marihuany usłyszał natomiast we wtorek 24-letni mieszkaniec tego miasta. Chwalił on w internecie zabójcę Pawła Adamowicza i dodawał, że "następny będzie Grzymowicz".