RMF24

„Wielki Bu z aktem oskarżenia m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta” - poinformował dziś o poranku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Chodzi o Patryka M. Prokuratura Krajowa podała szczegóły.

Akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., ps. Wielki Bu

Akt oskarżenia obejmuje 6 zarzutów dla Patryka M. Prokurator oskarżył go o udział w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa pomorskiego, innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii.

Grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy (również płynnej), haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ekstazy - informuje prokuratura.





Dalej prokurator oskarżył Patryka M. o „uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym: 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tys. zł, 2 kg amfetaminy o wartości około 60 tys. zł”.



Oskarżenie „Wielkiego Bu” dotyczy też „udziału w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 wspólnie i w porozumieniu z Adrianem R., w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także o oszustwo przy jego późniejszej sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Prokuratura Krajowa poinformowała także, że we wtorek prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia nie tylko przeciwko Patrykowi M., ps. Wielki Bu, ale też przeciwko Adrianowi R.

„Akt oskarżenia obejmuje łącznie 7 zarzutów, z czego 6 dotyczy Patryka M., a jeden Adriana R." - podała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Prokurator oskarżył Adriana R. o popełnienie – wspólnie i w porozumieniu z Patrykiem M. – czynu dotyczącego kradzieży z włamaniem samochodu osobowego marki Audi Q7. Czynu tego dokonano w nocy z 5 na 6 stycznia 2019 roku w Gdańsku poprzez uprzednie przełamanie mechanicznych oraz elektronicznych zabezpieczeń pojazdu (art. 279 § 1 k.k.). Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast Adrian R. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym - dodano.

„Wielki Bu” i jego znajomość z Karolem Nawrockim

„Wielki Bu” znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 roku kontrowersje wywołało zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem Instytutu, obecnie prezydentem RP Karolem Nawrockim. Zdjęcie opublikował w serwisach społecznościowych z podpisem: „Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji”. Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: „Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać”.

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako „członkiem gangu sutenerów”. Nawrocki jesienią ub.r. powiedział „Rzeczpospolitej”, że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli „ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, na sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników”, a później przez wiele lat się nie widzieli. Dodał, że nie odniesie się więc „do kwestii kryminalnych” i nie ma o nich pojęcia. Z kolei na platformie X Nawrocki napisał, że "swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe”.