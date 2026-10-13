Ważny komunikat NFZ. Te aplikacje mogą być niedostępne dla pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zaplanowanych pracach konserwacyjnych.
W związku z tym we wtorek 13 października, w godzinach od 17:00 do 23:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.
Fundusz podkreślił, że w trakcie prowadzonych prac należy liczyć się z możliwością całkowitej niedostępności systemów.
Jakie aplikacje mogą być niedostępne?
NFZ poinformował, że w trakcie prac serwisowych mogą być niedostępne m.in. następujące aplikacje:
- eWUŚ (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)
- DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)
- AP-PKUŚ - Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)
- Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)
- System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)
- CBWiD - Centralna Baza Wniosków i Decyzji (https://cbwid.nfz.gov.pl/)
- Portal Ankiet Udarowych (https://udary.nfz.gov.pl/)
- Rejestr Endoprotezoplastyk (https://re.nfz.gov.pl/)
Utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice wykorzystywanych przez wskazane systemy.