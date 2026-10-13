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Ważny komunikat NFZ. Te aplikacje mogą być niedostępne dla pacjentów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (08:51)

NFZ ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w dostępie do wielu aplikacji i niedostępnością systemów. Związane jest to z zaplanowanymi pracami serwisowymi.

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Ważny komunikat NFZ. Te aplikacje mogą być niedostępne dla pacjentów
NFZ poinformował o planowanych pracach serwisowych /Shutterstock

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zaplanowanych pracach konserwacyjnych

W związku z tym we wtorek 13 października, w godzinach od 17:00 do 23:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Fundusz podkreślił, że w trakcie prowadzonych prac należy liczyć się z możliwością całkowitej niedostępności systemów.

Jakie aplikacje mogą być niedostępne?

NFZ poinformował, że w trakcie prac serwisowych mogą być niedostępne m.in. następujące aplikacje:

  • eWUŚ (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)
  • DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)
  • AP-PKUŚ - Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń  (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)
  • Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)
  • System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)
  • CBWiD - Centralna Baza Wniosków i Decyzji (https://cbwid.nfz.gov.pl/)
  • Portal Ankiet Udarowych (https://udary.nfz.gov.pl/)
  • Rejestr Endoprotezoplastyk (https://re.nfz.gov.pl/)

Utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice wykorzystywanych przez wskazane systemy.


Źródło: RMF24
Tagi: NFZ

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