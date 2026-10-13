Ważny komunikat NFZ. Te aplikacje mogą być niedostępne dla pacjentów

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NFZ ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w dostępie do wielu aplikacji i niedostępnością systemów. Związane jest to z zaplanowanymi pracami serwisowymi.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zaplanowanych pracach konserwacyjnych.

W związku z tym we wtorek 13 października, w godzinach od 17:00 do 23:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

Fundusz podkreślił, że w trakcie prowadzonych prac należy liczyć się z możliwością całkowitej niedostępności systemów.

Jakie aplikacje mogą być niedostępne?

NFZ poinformował, że w trakcie prac serwisowych mogą być niedostępne m.in. następujące aplikacje:

eWUŚ (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)

(https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/) DILO - System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)

- System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl) AP-PKUŚ - Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)

- Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/) Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)

(https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/) System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)

(e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/) CBWiD - Centralna Baza Wniosków i Decyzji (https://cbwid.nfz.gov.pl/)

- Centralna Baza Wniosków i Decyzji (https://cbwid.nfz.gov.pl/) Portal Ankiet Udarowych (https://udary.nfz.gov.pl/)

(https://udary.nfz.gov.pl/) Rejestr Endoprotezoplastyk (https://re.nfz.gov.pl/)

Utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice wykorzystywanych przez wskazane systemy.