W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W ostatnim czasie media pisały o planowanych przez rząd zmianach w programie "Rodzina 500 plus". Ma to mieć związek z tym, że z powodu inflacji realna wartość comiesięcznego dodatku jest dziś niższa niż była w chwili wprowadzenia.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed pytany przez PAP o te doniesienia, powiedział, że w tej chwili nie ma planów waloryzacji 500 plus.



W tegorocznym budżecie takiej możliwości nie ma. Koszt programu "Rodzina 500 plus" wynosi 41 mld zł rocznie. To duży wysiłek państwa, ale to świadczenie jest bardzo ważne, bo pomaga rodzinom - powiedział Szwed.



W tej chwili nie ma planów waloryzacji świadczenia 500 plus, ale przygotowujemy strategie demograficzna i jednym z elementów tej strategii będą też kwestie związane ze wsparciem rodzin. Stoimy przed olbrzymim wyzwaniem, jakim jest demografia i to nie jest kwestia jednej czy dwóch kadencji, ale najbliższych kilkudziesięciu lat - podkreślił wiceszef MRiPS.



Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku, zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od lipca 2019 r. działa on w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.