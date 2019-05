Nawet do poniedziałku pasażerowie nie będą mogli kupić biletów PKP InterCity na wszystkie podróże po 9 czerwca.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Nie możemy złożyć deklaracji, kiedy będzie to możliwe - usłyszał nasz reporter w kolejowej spółce.

PKP Polskie Linie Kolejowe przesłały już przewoźnikom aktualizację do "wakacyjnego" rozkładu jazdy pociągów, który ma obowiązywać od 9 czerwca do 31 sierpnia. Rozkład trzeba było poprawić, bo w ostatniej chwili zorientowali się, że nie zdążą ze wszystkimi remontami.

Mimo aktualizacji rozkładu pasażerowie nie będą mogli kupić biletów na wszystkie podróże PKP InterCity po 9 czerwca nawet do poniedziałku, ponieważ trwa sprawdzanie wszystkich danych - czasów i stacji, potem przyjdzie czas na opracowywanie cen i wprowadzanie rozkładu do systemu informatycznego. Może to potrwać cały weekend.

InterCity wprowadza stopniowo poszczególne połączenia do sprzedaży. Na razie 103 relacji z 380. Można kupić bilety np. na trasie z Warszawy do Krakowa czy Wrocławia do Warszawy.

Otrzymaliśmy od PKP PLK aktualizację rozkładu jazdy. Staramy się udostępnić otrzymane od PKP PLK relacje do sprzedaży jak najszybciej - powiedziała Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.





Zablokowane są choćby bilety na połączenia do Poznania i Białegostoku. Zagadką nadal jest jaką trasą i o której godzinie będzie kursowała większość pociągów po 9 czerwca.