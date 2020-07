Imiona, nazwiska oraz adresy swoich ofiar sprawcy poznają podsłuchując kanały policyjne, gdy funkcjonariusze odwiedzają osoby będące w kwarantannie - ostrzega "Gazeta Wyborcza". Dziennik zwraca uwagę, że sposób "na sanepid" ostatnio stał się bardzo popularny wśród złodziei tożsamości.

Fałszywy "pracownik sanepidu" pobrał nawet wymaz od mężczyzny, którego dane wyłudził (zdj. ilustracyjne) / JEROME FAVRE / PAP/EPA

Gazeta przytacza historię mężczyzny, który po powrocie z Belgii musiał przejść dwutygodniową kwarantannę. Zgodnie z procedurą codziennie przychodziła do niego policja. Zaraz po jednej z takich wizyt - jak czytamy - zapukał do jego drzwi młody człowiek, który przedstawił się jako pracownik sanepidu.

"Powiedział, że ma pobrać wymazy do badania na obecność koronawirusa. Wyczytał z listy imię i nazwisko badanej osoby. Ofiara grzecznie wypełniła specjalny formularz: PESEL, numer dowodu itp., dała sobie pobrać wymaz. Gość z "sanepidu" wyszedł. A gospodarz mieszkania zaczął się zastanawiać: skąd ja znam tego człowieka?" - relacjonuje "Gazeta Wyborcza".



"Nie mógł osobie przypomnieć. Kilka godzin później wpadł z zakupami krewny i powiedział, że na osiedlu są ogłoszenia o osobie podszywającej się pod pracownika sanepidu, przeprowadzającej fałszywe badania w celu wyłudzenia danych osobowych" - pisze gazeta.



Dalej - jak czytamy - powiadomiona policja ustaliła, że sprawca zdobył zdobywał imiona, nazwiska i adresy swoich ofiar poprzez podsłuchiwanie kanałów policyjnych, gdy funkcjonariusze odwiedzali osoby w kwarantannie i nadawali te dane przez radio.



"Ofiary nie myliła intuicja, że zna "pracownika sanepidu". Sprawcą okazał się mieszkaniec tego samego osiedla" - wyjaśnia "GW".



Gazeta przywołuje też dane Związku Banków Polskich, z których wynika, że w 2019 r. z banków próbowano wyłudzić 5,1 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 280 mln zł. "W tym samym czasie w międzybankowej bazie danych o skradzionych i zgubionych dokumentach tożsamości, które mogłyby zostać wykorzystane np. do wyłudzenia pożyczki czy kredytu, zastrzeżono 176 554 dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy. To rekord w całej historii systemu" - podkreśla "GW".