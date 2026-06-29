RMF24

Już 1 lipca wejdzie w życie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, które określa zmiany stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy aktywnej rezerwy, żołnierzy pasywnej rezerwy powoływanych do służby oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Najniższa dzienna stawka została przewidziana dla szeregowych i wynosi 182 zł. Żołnierzy wyższy stopniem będę mogli liczyć na większą stawkę dzienną.

Nie jest tajemnicą, że - podobnie jak w innych zawodach - w wojsku wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia. Nie bez przyczyny jest także rodzaj pełnionej służby.

Ci, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie z armią, mają do wyboru kilka opcji. To m.in. służba w Wojskach Obrony Terytorialnej lub dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. W tym drugim przypadku kandydat musi odbyć szkolenie trwające nie krócej niż 28 dni, a może potrwać nawet 12 miesięcy. Wówczas ochotnik składa przysięgę, a następnie zostaje włączony do rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski.

Wojsko stale się rozwija i ma ambicje na powiększenie liczebności armii. W planach ma wynieść 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, z kolei WOT mają liczyć 50 tysięcy osób.

Od 1 lipca zmieni się stawka dzienna zasadniczego uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej więcej zarabiać będą od teraz żołnierze aktywnej rezerwy, żołnierze pasywnej rezerwy powoływani do służby oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze będą więcej zarabiać. Oto szczegóły

Szeregowy będą mogli teraz liczyć na wynagrodzenie dzienne w kwocie 182 złotych. O 6 zł więcej zarobi starszy szeregowy. 196 złotych - to z kolei stawka dzienna starszego szeregowy specjalisty. Kapral zaś może liczyć na wynagrodzenie 208 złotych za dzień odbytej służby.

Zmiany przewidziano także w korpusie podoficerów. Plutonowy dostanie 214, sierżant 216 a starszy sierżant 219 złotych stawki dziennej. Najbardziej - w kontekście finansowym - na zmianach zyskają generałowie. I tak generał brygady otrzyma 413 zł za dzień służby, generał dywizji – 455 zł, generał broni – 526 zł, a generał (admirał) – 626 złotych.

O tyle wzrosną zarobki żołnierzy

Podpisane przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza rozporządzenie zakłada również przyznanie dodatku żołnierzom za długoletnią służbę. W praktyce oznacza to, że w skali miesiąca zarobki każdego żołnierza wzrosną o 300 zł brutto. Podwyżki dla wojska i policji zapowiedział w exposé jesienią ubiegłego roku premier Donald Tusk.

Ustawa budżetowa umożliwia też podwyżki dla strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pożarnej, BOR i Służby Więziennej pod warunkiem, że do końca września nie zostaną wykorzystane pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.