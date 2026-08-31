USA szkolą polskie siły specjalne w Niemczech. Ćwiczenia na wzór wojny w Ukrainie

RMF24

Polskie siły specjalne biorą udział w manewrach wojskowych w Niemczech, przygotowanych przez amerykańskie Zielone Berety na podstawie doświadczeń wojny Rosji z Ukrainą - informuje Associated Press. Polscy żołnierze uczą się m.in., jak przełamać linię przeciwnika, pokonać około 100 kilometrów terenu i przeprowadzić symulowany atak z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

Trwające kilka dni ćwiczenia odbywają się na rozległym obszarze niemieckiej Bawarii. Ich scenariusz, przygotowany zaledwie kilka miesięcy temu, ma odtwarzać wyzwania, z jakimi mierzą się ukraińskie wojska w wojnie z Rosją.

Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte na Ukrainie - mówi AP oficer amerykańskich Zielonych Beretów przydzielony do kompleksu szkoleniowego. Jak dodaje, celem jest przygotowanie żołnierzy na różne wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie przyszłego konfliktu.

Scenariusz zakłada m.in., że polskie siły specjalne będą musiały ominąć amerykańską jednostkę piechoty powietrznodesantowej, której żołnierze odgrywają rolę przeciwnika. Amerykanie mają wykonać desant spadochronowy na zamkniętym poligonie w bazie wojskowej Hohenfels, a następnie zająć pozycje wzdłuż symulowanej linii frontu.

Jeśli polskim żołnierzom uda się uniknąć wykrycia, mają przemieścić się na północ, pokonując około 100 kilometrów niemieckich terenów wiejskich. Ich celem jest kolejny poligon w Grafenwoehr, gdzie mają przeprowadzić symulowany atak na wskazany cel.

Trasa została zaplanowana tak, aby maksymalnie utrudnić przemieszczanie się żołnierzy. Jak wynika z relacji AP, ważnym elementem ćwiczeń jest również sprawdzenie, czy żołnierze potrafią odpowiednio wykorzystać otoczenie i pozostać niezauważeni przez miejscową ludność.

Na wcześniejszym etapie podobnych ćwiczeń amerykańscy żołnierze Zielonych Beretów mieli zdejmować mundury, aby łatwiej wtopić się w otoczenie. Jeden z oficerów podkreślił jednak, że skuteczne działanie oznacza również pozostanie niezauważonym przez cywilów.

Jeżeli mieszkańcy zauważą podejrzane osoby i powiadomią policję, informacje mogą zostać przekazane wojsku. Pozwoli to uczestnikom ćwiczeń ustalić, w jaki sposób ich pozycja mogłaby zostać namierzona w rzeczywistym konflikcie.

Drony jednym z najważniejszych elementów szkolenia

Amerykanie wykorzystują również drony do poszukiwania polskich żołnierzy. W poprzednich edycjach wojsko USA miało dysponować ponad setką bezzałogowych statków powietrznych - wynika z relacji cytowanej przez AP.

Wykrycie polskiej grupy oznacza uruchomienie kolejnych elementów scenariusza – w tym dodatkowych środków rozpoznania i jednostek wojskowych. Jeden z uczestników ćwiczeń obrazowo opisał tę sytuację, mówiąc, że po wykryciu na żołnierzy „spadnie cały rosyjski arsenał”. To oczywiście element symulacji, a nie zapowiedź użycia rzeczywistego uzbrojenia.

W ramach ćwiczeń polscy żołnierze mogą również zostać uznani za „schwytanych” lub „zabitych”, jeśli przeciwnik zdoła ich wykryć i wyeliminować w warunkach symulowanego konfliktu.