RMF24

Synoptycy ostrzegają przed falą upałów, gwałtownymi burzami, ulewami, a nawet wichurami z porywami wiatru do 100 km/h. Gdzie będzie najgoręcej, gdzie spodziewać się nawałnic i kiedy wreszcie przyjdzie ochłodzenie? Sprawdzamy szczegółową prognozę.

Polska znalazła się w strefie wyjątkowo dynamicznej i niebezpiecznej pogody. Jak informuje Anna Gryczman, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od niedzielnego popołudnia aż do środy będziemy zmagać się z rekordowymi upałami, gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu, a także silnymi porywami wiatru, które miejscami mogą osiągać nawet 100 km/h.

Niedziela pod znakiem upałów i pierwszych burz

Już w niedzielę mieszkańcy zachodniej Polski zmagają się z kulminacją fali upałów. Słupki rtęci pokazują nawet 41-42 stopnie Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju jest tylko nieznacznie chłodniej – od 34 do 39 st. C. Nieco ulgi odczuwają jedynie mieszkańcy Wybrzeża i rejonów podgórskich Karpat, gdzie temperatura wynosi około 30-32 st. C.

W godzinach popołudniowych i wieczornych na północnym zachodzie kraju chmur zacznie przybywać. To właśnie tam spodziewane są gwałtowne burze z ulewami do 25-30 mm, silnymi porywami wiatru do 90-100 km/h, a nawet gradem.

Tropikalne noce – temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie wyjątkowo ciepła. Na przeważającym obszarze kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C, a miejscami utrzyma się nawet na poziomie 25 st. C. To typowa noc tropikalna, która może dać się we znaki szczególnie osobom starszym i dzieciom. Nieco chłodniej będzie jedynie na wschodzie i w rejonach podgórskich – tam termometry pokażą 16-19 st. C.

W tym czasie na północy i zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru.

Poniedziałek: Dwie strefy burz, groźne zjawiska pogodowe

Poniedziałek przyniesie kontynuację upałów, ale ich maksimum przesunie się do centrum, na południowy wschód i wschód kraju. Tam temperatura może sięgnąć 38-39 st. C. Na zachodzie nieco chłodniej – 30-33 st. C, a na północnym zachodzie, za frontem atmosferycznym, już tylko 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ochłodzenie do 22-23 st. C.

Synoptycy ostrzegają przed dwiema strefami burz. Pierwsza obejmie północno-zachodnią część Polski – tam spodziewane są burze frontowe z porywami wiatru do 100 km/h, opadami gradu i ulewami do 35 mm. Druga strefa pojawi się na południu i południowym wschodzie – burze będą tam wolno się przemieszczać, ale mogą przynieść nawet 40 mm deszczu w krótkim czasie, co grozi lokalnymi podtopieniami. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 80 km/h i grad.

Kolejne noce z tropikalnym klimatem i groźnymi burzami

Noc z poniedziałku na wtorek nie przyniesie ulgi. Szczególnie na południowym wschodzie i wschodzie temperatura utrzyma się na poziomie 20-22 st. C. Na pozostałym obszarze będzie nieco chłodniej – 17-19 st. C. W wielu miejscach kraju możliwe są burze, które mogą występować nawet przez całą noc. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na południowym zachodzie i zachodzie – tam suma opadów może sięgnąć nawet 50 mm, a porywy wiatru do 80 km/h.

Kiedy nadejdzie ochłodzenie?

Według prognoz IMGW, dopiero czwartek przyniesie wyczekiwane ochłodzenie. W całym kraju temperatura spadnie, pojawią się przelotne opady deszczu, a burze – choć nadal możliwe – nie będą już tak gwałtowne jak w poprzednich dniach. To właśnie wtedy mieszkańcy Polski będą mogli odetchnąć po kilku dniach ekstremalnych warunków pogodowych.

Ostrzeżenia i zalecenia – jak się przygotować?

Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie upałów należy unikać przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, pić dużo wody i dbać o osoby starsze oraz dzieci. W przypadku burz i silnego wiatru warto zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach oraz unikać przebywania pod drzewami.

Służby ratunkowe i meteorologiczne będą na bieżąco monitorować sytuację i wydawać kolejne ostrzeżenia – warto śledzić komunikaty i być przygotowanym na dynamicznie zmieniającą się pogodę.