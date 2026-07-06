Miliony kary dla sieci Kaufland. „Wprowadzało konsumentów w błąd”

RMF24

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładając na sieć Kaufland karę w wysokości 13,2 mln zł. Powodem były nieprawidłowości w oznakowaniu kraju pochodzenia owoców i warzyw, które wprowadzały konsumentów w błąd. Decyzja jest prawomocna.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że sąd podtrzymał decyzję o ukaraniu sieci Kaufland za nieprawidłowe oznakowanie kraju pochodzenia owoców i warzyw.

„UOKiK wygrywa w sądzie. Oznakowanie owoców i warzyw krajem pochodzenia w sieci Kaufland wprowadzało konsumentów w błąd. Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Utrzymał również karę finansową w wysokości 13,2 mln zł. Decyzja jest prawomocna” – przekazał Urząd.

Postępowanie wobec Kauflandu rozpoczęło się w 2020 roku, gdy Inspekcja Handlowa wykryła rozbieżności pomiędzy informacjami na wywieszkach, opakowaniach i dokumentach dostawy. Kontrole objęły 30 procent sklepów sieci w Polsce, a nieprawidłowości stwierdzono w 38 procentach z nich.

Skala problemu w sieciach handlowych

W analogicznym postępowaniu sprawdzono także sklepy Biedronka, gdzie w 2020 roku nieprawidłowości dotyczyły blisko 30 procent placówek. W przypadku Kauflandu, w II kwartale 2021 roku Inspekcja Handlowa ponownie skontrolowała 32 sklepy, a błędne oznaczenia kraju pochodzenia stwierdzono w 43,7 procentach z nich.

W efekcie, w 2021 roku UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska (właściciela Biedronki) karę ponad 60 mln zł, a na Kaufland Polska Markety – 13,2 mln zł. Decyzja wobec Biedronki już wcześniej stała się prawomocna, natomiast sprawa Kauflandu była rozpatrywana przez sąd apelacyjny.

Poprawa po interwencji UOKiK

Urząd podkreśla, że działania podjęte przez Prezesa UOKiK przyniosły wymierne efekty. „Znacząco zmniejszyła się skala nieprawidłowości” - informuje UOKiK. Najnowsze kontrole Inspekcji Handlowej przeprowadzone w trzecim i czwartym kwartale 2025 roku wykazały, że przypadki niewłaściwego oznakowania były już nieliczne. W Biedronce dotyczyły od 0,23 proc. do 0,73 proc. skontrolowanych partii, a w Kauflandzie zakwestionowano 1,5 proc. sprawdzonych partii.