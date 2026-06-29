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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółce Rapiomed Group zarzuty dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd przy świadczeniu usług konsultacji lekarskich online. Spółka odpowiada za działalność serwisów Receptomat.pl i l4.pl oraz aplikacji Receptomat.

Jak informuje UOKiK, firma miała w reklamach oraz wzorcach umów serwisu Receptomat sugerować, że pacjent otrzyma „telefoniczny kontakt z lekarzem” lub pełną konsultację medyczną, podczas gdy w praktyce usługa często ograniczała się jedynie do analizy wypełnionego formularza medycznego. Konsumenci skarżyli się również na brak realnego kontaktu po opłaceniu usługi, problemy z komunikacją oraz utratę pieniędzy.

Według ustaleń urzędu, w przypadku odmowy wystawienia e-recepty lub zwolnienia lekarskiego pacjenci nie otrzymywali zwrotu środków. Zamiast tego oferowano im kupony rabatowe na kolejne wizyty. Dodatkowo system komunikacji w czacie miał ograniczać możliwość swobodnego opisu problemu zdrowotnego, sprowadzając rozmowę do wyboru odpowiedzi „tak” lub „nie”.

UOKiK zakwestionował także sposób informowania o czasie realizacji usług. W materiałach marketingowych wskazywano, że e-recepta może zostać wystawiona nawet w kilka minut (np. „do 120 minut”), podczas gdy regulaminy przewidywały terminy sięgające nawet 48 godzin. Urząd zwrócił też uwagę, że hasła typu „jak najszybciej” nie były poparte jasnym sposobem wyliczania czasu realizacji.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi nakaz zaprzestania kwestionowanych praktyk oraz kara finansowa sięgająca nawet 10 proc. rocznego obrotu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że konsumenci mają prawo oczekiwać realnej konsultacji lekarskiej, a nie jedynie formalnej analizy formularza. Jak zaznaczył, oferowanie „fikcyjnych konsultacji” pod szyldem szybkiej pomocy medycznej jest niedopuszczalne.