Udostępniasz PIN, tracisz pieniądze. Wydano ostrzeżenie przed fałszywą aplikacją bankową

RMF24

Posiadacze aplikacji banku Pekao S.A. powinni uważać. Zespół alarmowy Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed próbą oszustwa na fałszywą aplikację. Kto da się nabrać, daje złodziejom dostęp do swoich pieniędzy.

Ostrzeżenie dotyczy użytkowników urządzeń z systemem Android.

Fałszywa aplikacja nie jest dostępna w sklepie Google Play, może dotrzeć do nas przez fałszywą wiadomość e-mail, SMS-a, komunikatory czy stronę internetową podszywającą się pod bank – ostrzega zespół CSIRT.

CSIRT to stworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.

Jak konkretnie wygląda oszustwo?

Wykorzystuje ono metodę NFC Relay – po uruchomieniu aplikacja prosi o przyłożenie karty płatniczej do telefonu. Jeśli to zrobimy i wpiszemy swój PIN, złodzieje będą mogli zdalnie posłużyć się naszą kartą.

„Instaluj aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł” – przypomina CSIRT.

Co na to bank?

Portal Interia skontaktował się z biurem prasowym Banku Pekao S.A. i zapytał o fałszywą aplikację. Jak tylko po stronie banku widzimy taką aplikację, która podszywa się pod nasz bank, to standardową procedurą jest natychmiastowe zgłoszenie jej do właściwych służb, żeby ją zablokować. Tak też było w tym przypadku. Dzięki dobrej współpracy ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa udało się bardzo szybko tę aplikację zablokować – wskazał rzecznik prasowy banku Paweł Jurek.

Dodał, że w razie wątpliwości co do prawdziwości aplikacji możemy zadzwonić do banku i poprosić o wyjaśnienia. Jeśli zaś zainstalowaliśmy tę fałszywą i przekazaliśmy swoje dane, należy zastrzec lub zablokować kartę.