"Przypominając działalność charytatywną Herberta Hoovera, która w trudnych chwilach przyniosła pomoc milionom polskich dzieci chcemy zwrócić uwagę to, jak teraz można najbardziej potrzebującej młodzieży w Polsce pomóc" – mówi RMF FM Konsul Generalny USA w Krakowie B. Bix Aliu. Konsulat organizuje akcję Hoover Table, której beneficjentami akcji będą podopieczni krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych wezmą udział w konkursie wiedzy o USA i Herbercie Hooverze. W nagrodę pojadą na letnie obozy językowe. To, ile dzieci będzie miało taką szansę, zależy od hojności sponsorów.

Konsul Generalny USA w Krakowie B. Bix Aliu / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Projekt zakłada, że jedna firma będzie sponsorem wyjazdu na obóz dla jednego dziecka. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce namawia firmy, aby na jedno dziecko przekazały 2 tys. zł. Do akcji włączą się też krakowskie restauracje, które na sfinansowanie obozu dla zwycięzców konkursu przeznaczą w dniach od 1 do 7 października dowolny procent utargu z jednego lub więcej stolików. Herbert Hoover jako szef powołanej w 1919 r. Amerykańskiej Administracji Pomocy inicjował i organizował działania mające na celu pomoc polskim dzieciom zagrożonym głodem i tyfusem oraz służące odbudowie gospodarczej zniszczonego kraju.

Najbardziej spektakularną zorganizowaną przez niego akcją był Obiad Nieobecnego Gościa 29 grudnia 1920 r. w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku. Na zaproszenie Herberta Hoovera odpowiedziało tysiąc osób, które wpłaciły po tysiąc dolarów, a wartość posiłku, który otrzymali nie przekroczyła 22 centów - równowartości ówczesnej dziennej racji żywieniowej polskiego dziecka. Zebrano wtedy 3 mln dol. (2 mln dołożył obecny na obiedzie John D. Rockefeller Jr.), które następnie przeznaczono na pomoc medyczną i żywność dla polskich dzieci - za tę akcję Hoover dostał depeszę z podziękowaniem od Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Grzegorz Jasiński: Rozpoczyna pan swoją misję w Krakowie, nie pierwszą w Polsce, w szczególnym momencie, kiedy obchodzimy stulecie polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Wkrótce prawdopodobnie będziemy już myśleć więcej o kolejnym stuleciu tych stosunków, ale wcześniej musimy pamiętać o przeszłości. Stąd program "Uczcijmy Hoovera"...

Konsul B. Bix Aliu: Bardzo się cieszę, że znów jestem w Polsce i to w czasie kiedy faktycznie świętujemy stulecie naszych stosunków dyplomatycznych. Trwa program, który nazwaliśmy "100 lat razem", a ja twierdzę, że "zawsze razem". Polacy i Amerykanie są przyjaciółmi od dawna i tak pozostanie. Projekt dotyczący Herberta Hoovera ma świętować działalność filantropijną i choć nazwaliśmy go ku czci 31. prezydenta USA, ma pokazywać, co to znaczy w ogóle uprawiać filantropię. Chcemy przypomnieć, że wtedy, gdy po I wojnie światowej Polska była w poważnej potrzebie, otrzymała pomoc za sprawą naszego 31. prezydenta, szczególne pomoc dotyczyła głodujących dzieci. W nawiązaniu do tamtych wydarzeń, wraz z miastem Kraków, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce i innymi partnerami planujemy teraz serię wydarzeń, które mają zwrócić uwagę na dalsza potrzebę działań humanitarnych. Planujemy konkurs historyczny dla dwóch grup wiekowych, wielką galę 18 października w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, na którą przygotujemy specjalny film, potem serię koncertów. Wszystko to po to, by zwrócić uwagę na to, jak jeszcze można pomóc najbardziej potrzebującej młodzieży w Polsce. Choćby przez kursy języka angielskiego. Bardzo cieszy nas fakt, że możemy w tym uczestniczyć, zwracać uwagę na łączące nas historyczne więzy.

Jak ważne dla amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce były spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy w ubiegłym roku Warszawie, w ubiegłym tygodniu Waszyngtonie i teraz kolejne w Nowym Jorku? Jakie to ma znaczenie dla państwa pracy tu w Polsce?

Szczerze mówiąc uważam, że właśnie w okresie, kiedy świętujemy to stulecie wzajemnych stosunków, fakt, że prezydent Trump był w Polsce i prezydent Duda odwiedził Biały Dom ma olbrzymie znaczenie. USA i Polska były bliskimi partnerami i bliskimi partnerami pozostaną. Dla mnie to prawdziwy zaszczyt, móc w tej chwili promować te relacje, działać na rzecz ich pogłębienia i umocnienia.

Prawdopodobnie jako Konsul Generalny USA w Krakowie ma pan już pomysły na temat tego, jak powinien wyglądać początek nowego stulecia naszych wzajemnych relacji. Co może pan na temat tych idei powiedzieć?

Jest wiele dziedzin, w których blisko i dobrze nam się współpracuje. To sprawy bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, stabilności całego regionu. Mamy nadzieję na zwiększenie inwestycji po obu stronach, nie tylko w Krakowie i Małopolsce, czy całej Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Jestem przy tym szczerze przekonany, że tym co sprawia, że nasze stosunki są wyjątkowe jest taka bezpośrednia dyplomacja między ludźmi, to że Polacy i Amerykanie rozmawiają, poznają się wzajemnie, rozumieją. Mam nadzieję, że będę w stanie się do tego dialogu przyczynić. Mamy wiele wspólnych wartości. Jak podkreśla pani ambasador Georgette Mosbacher, nasi żołnierze walczą ramię w ramię, wspólnie. To nadzwyczajne. W tym duchu chcę pracować.



