Uciekł policjantom przez balkon. Pościg w Kluczborku

RMF24

Policyjny pościg na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. W ręce policjantów wpadł poszukiwany mężczyzna. W czasie pościgu padł strzał ostrzegawczy. Nikomu nic się nie stało.

Zdarzenia rozegrały się około południa. Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa drogowe i miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. Na ich widok postanowił... uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń.

Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu.