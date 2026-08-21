RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Uciekł policjantom przez balkon. Pościg w Kluczborku

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (15:08)

Policyjny pościg na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. W ręce policjantów wpadł poszukiwany mężczyzna. W czasie pościgu padł strzał ostrzegawczy. Nikomu nic się nie stało.

Uciekł policjantom przez balkon. Pościg w Kluczborku
Zatrzymanie po pościgu w Kluczborku (Screen z filmu opolskiej policji) /materiały udostępnione

Zdarzenia rozegrały się około południa. Mężczyzna był poszukiwany za przestępstwa drogowe i miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. Na ich widok postanowił... uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń. 

Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Źródło: RMF FM
Tagi: policja pościg
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: