„To katastrofa ekologiczna” – piszą do nas słuchacze RMF FM o sytuacji na Odrze. Z rzeki wyłowiono tony śniętych ryb. Polski Związek Wędkarki w Zielonej Górze kategorycznie odradza łowienie i konsumowanie ryb, a wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu publikuje niepokojące wyniki próbek badań.

Śnięte ryby wyłowione w okolicach Oławy / Paweł Pyclik / RMF FM

Pierwsze sygnały o tonach śniętych ryb na Dolnym Śląsku pojawiły się pod koniec lipca. Woda na pewno została zatruta, jednak nie u nas. Przypłynęło to z góry, czyli od strony Opola. Prawdopodobnie zatrucie ma miejsce na wysokości Kędzierzyna-Koźla - mówił w lipcu w rozmowie z RMF FM Andrzej Świętach, prezes wrocławskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wówczas w Oławie na kanale żeglugowym zorganizowano akcję odławiania ryb. Jak twierdził prezes wrocławskiego okręgu, nie ma możliwości, żeby w sposób naturalny doszło do tak masowego śnięcia.

W kolejnych dniach problem dotarł na dalsze odcinki Odry. Wczoraj przed łowieniem w Odrze ostrzegał zarząd okręgu Zielona Góra Polskiego Związku Wędkarstwa. "W związku z zatruciem rzeki Odry nieznaną substancją i masowym śnięciu ryb, zaleca się unikanie wędkowania na Odrze i absolutnie niekonsumowania złowionych ryb. Zalecamy również kołom PZW odwołanie zawodów wędkarskich zaplanowanych na rzece Odra w najbliższym weekendzie do czasu wyników badania wody" - czytamy w komunikacie.

Obojętni na tę sytuację nie pozostają też słuchacze RMF FM. "Odra jest poważnie zatruta, to katastrofa ekologiczna. To trwa już kilkanaście dni. Tony śniętej ryby" - pisze pan Jacek. "Ogromne skażenie Odry na odcinku od Opola w górę rzeki, fala dotarła do Słubic, mnóstwo śniętych ryb" - alarmuje pani Magda. W mediach społecznościowych widać też mnóstwo zdjęć pokazującą faktyczną skalę problemu.

Alarmujące wyniki

O całej sprawie wie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 3 sierpnia wrocławski WIOŚ opublikował informacje o pierwszych wynikach badań próbek wody pobranych m.in. w Oławie. Z analiz wiadomo, że nie można mówić o tym, że w rzece doszło do "przyduchy", czyli odtlenienia wody w rzece.

Badania wykazały jednak wysoki poziom tlenu w wodzie. "Natomiast, wysoki poziom tlenu w wodzie odbiegający od typowych stężeń tlenu w okresie letnim, czyli w warunkach wysokich temperatur oraz niskich stanów wód, brak zakwitu w wodzie, wysoka temperatura wody, wskazywało na jego nienaturalne pochodzenie. Możliwe, że do wody przedostała się substancja o właściwościach silnie utleniających, z której w wyniku reakcji zachodzących w wodzie uwalnia się tlen" - pisze WIOŚ.

W dwóch próbkach - ze śluzy Lipki oraz Oławy - stwierdzono prawdopodobieństwo występowania mezytylenu, czyli substancji działającej toksycznie na organizmy wodne.

"Zanieczyszczenie wody jak i śnięte ryby w Odrze występowały od jazu Lipki, co wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach Odry (przed granicą województwa dolnośląskiego)" - podał WIOŚ.

Inspektorzy z Zielonej Góry, gdzie też już zaobserwowano śnięte ryby, czekają na wyniki badań próbek wody.