Polski rząd będzie mógł kupić letniskowy dom Marii Skłodowskiej-Curie w Saint-Remy-les-Chevreuse pod Paryżem prawdopodobnie dopiero za około trzy miesiące. Akt sprzedaży ma zostać podpisany przez właścicielkę we wrześniu lub październiku – dowiedział się paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.

Dom Marii Skodowskiej-Curie / Marek Gładysz / RMF FM

Źródła z otoczenia właścicielki budynku twierdzą, że podjęła ona już decyzję o sprzedaży letniskowego domu Marii Skłodowskiej-Curie, który znajduje się w podparyskiej miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse. Relatywnie długo trwają jednak wszystkie formalności, których dopełnienie jest niezbędne. Jest to według miejscowego biura handlu nieruchomościami dosyć częste - tym bardziej, że rozpoczyna się letni sezon urlopowy.

Przedstawiciel biura zasugerował w rozmowie z korespondentem RMF FM, że wszystko jest na dobrej drodze, ale zobowiązania zawodowe podjęte wobec obu stron uniemożliwiają mu na razie zdradzenie szczegółów transakcji. Do tego - jak podkreślił - przed podpisaniem oficjalnego aktu sprzedaży z prawnego punktu widzenia nic nie jest jeszcze przesądzone.

Jak wygląda dom Skłodowskiej-Curie i w jakim jest stanie?

Właścicielka chce otrzymać za zabytkowy budynek 790 tysięcy euro. Jest on jednak w nie najlepszym stanie i będzie wymagał gruntownego remontu. Według miejscowego biura handlu nieruchomościami - może kosztować on od 200 do 300 tysięcy euro. Jak podkreśla paryski korespondent RMF FM, niewielka budowla o powierzchni mieszkalnej wynoszącej ok. 120 mkw. z piwnicą o powierzchni przekraczającej 40 mkw. ma nie tylko niezwykłą wartość historyczna, lecz również niepowtarzalny urok.

Sufit został udekorowany przez samą noblistkę?

Kolejni właściciele tego zabytku twierdzili, że - choć nie ma na to na razie żadnych dowodów - ozdobne motywy na suficie jadalni, takie jak kwiaty, liście, owoce i ptaki - namalowała w wolnych chwilach sama Maria Skłodowska-Curie, która traktowała to jako rodzaj "aktywnego wypoczynku".

Noblistka nigdy nie mieszkała w Saint-Remy-les-Chevreuse na stale. Był to raczej domek letniskowy, do którego przyjeżdżała wraz z mężem, kiedy nie pracowała - głównie na wakacje. Budowlę otacza ogród o powierzchni blisko tysiąca metrów kwadratowych, w którym znajduje się zabytkowy gołębnik.

Dom Skłodowskiej-Curie znajduje się na oficjalnej liście francuskich zabytków historycznych. Oznacza to, że w czasie remontu trzeba będzie szczególnie uważać, by nie zniszczyć zabytkowych elementów. Na zachowaniu historycznych walorów będzie na pewno zależało polskiemu rządowi.