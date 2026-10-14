Tusk o podwyżkach dla nauczycieli: Zrobiło się bardzo ciasno w budżecie

Premier z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwrócił się do nauczycieli z podziękowaniami za ich codzienny trud i zaangażowanie. Szef rządu podkreślił również rolę nauczycieli w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom, szczególnie w kontekście ostatnich dramatycznych wydarzeń w mazowieckich szkołach.
Tylko dzięki świetnej współpracy pedagogów i policjantów udało się szybko opanować sytuację – mówił Tusk. Dodał, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest równie ważne, jak bezpieczeństwo militarne kraju.
Wynagrodzenia nauczycieli – co dalej?
Donald Tusk odniósł się także do kwestii wynagrodzeń nauczycieli. Przypomniał, że w ostatnich latach doszło do podwyżek – od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli wzrosły o 30-33 procent, a w kolejnych latach podwyżki wyniosły odpowiednio 5 i 3 procent.
Premier przyznał jednak, że to wciąż za mało, by mówić o „godnych i sprawiedliwych” zarobkach. Będę uczciwie wam meldował w najbliższych miesiącach, co jesteśmy w stanie zaplanować – zapewnił szef rządu. Dodał, że obecny kryzys może potrwać jeszcze dwa lata, co oznacza konieczność dalszego ograniczania wydatków.
Związkowcy czekają na realizację obietnic
W Sejmie od lat czeka na rozpatrzenie obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Propozycja zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Mimo deklaracji premiera z listopada 2024 roku o przyspieszeniu prac, projekt wciąż nie doczekał się finalnych rozstrzygnięć.
Związkowcy wielokrotnie przypominali o tej obietnicy, ostatnio podczas manifestacji przed Kancelarią Premiera 31 sierpnia.
Minister edukacji: Nauczyciel to bohater dnia codziennego
Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas uroczystości, że szacunek dla nauczycieli należy się każdego dnia.
Szkoła to nie tylko budynek, to wy – nauczyciele, którzy codziennie budujecie naszą przyszłość – mówiła. Zapowiedziała, że najbliższe miesiące będą poświęcone nie tylko na poprawę bezpieczeństwa w szkołach, ale także na wzmocnienie pozycji nauczycieli.