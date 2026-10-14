Tusk o podwyżkach dla nauczycieli: Zrobiło się bardzo ciasno w budżecie

RMF24

„Zrobiło się bardzo ciasno w budżecie” – tak premier Donald Tusk skomentował sprawę ewentualnych podwyżek dla nauczycieli. Dodał, że wojna za wschodnią granicą oraz konieczność zwiększonych wydatków na obronność „mocno ograniczają możliwości finansowe państwa”. Obiecał, że będzie meldował w najbliższych miesiącach, co rządzący „są w stanie zaplanować”.

Premier z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwrócił się do nauczycieli z podziękowaniami za ich codzienny trud i zaangażowanie. Szef rządu podkreślił również rolę nauczycieli w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom, szczególnie w kontekście ostatnich dramatycznych wydarzeń w mazowieckich szkołach.

Tylko dzięki świetnej współpracy pedagogów i policjantów udało się szybko opanować sytuację – mówił Tusk. Dodał, że bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest równie ważne, jak bezpieczeństwo militarne kraju.

Wynagrodzenia nauczycieli – co dalej?

Donald Tusk odniósł się także do kwestii wynagrodzeń nauczycieli. Przypomniał, że w ostatnich latach doszło do podwyżek – od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli wzrosły o 30-33 procent, a w kolejnych latach podwyżki wyniosły odpowiednio 5 i 3 procent.

Premier przyznał jednak, że to wciąż za mało, by mówić o „godnych i sprawiedliwych” zarobkach. Będę uczciwie wam meldował w najbliższych miesiącach, co jesteśmy w stanie zaplanować – zapewnił szef rządu. Dodał, że obecny kryzys może potrwać jeszcze dwa lata, co oznacza konieczność dalszego ograniczania wydatków.

Związkowcy czekają na realizację obietnic

W Sejmie od lat czeka na rozpatrzenie obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Propozycja zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Mimo deklaracji premiera z listopada 2024 roku o przyspieszeniu prac, projekt wciąż nie doczekał się finalnych rozstrzygnięć.

Związkowcy wielokrotnie przypominali o tej obietnicy, ostatnio podczas manifestacji przed Kancelarią Premiera 31 sierpnia.

Minister edukacji: Nauczyciel to bohater dnia codziennego

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas uroczystości, że szacunek dla nauczycieli należy się każdego dnia.

Szkoła to nie tylko budynek, to wy – nauczyciele, którzy codziennie budujecie naszą przyszłość – mówiła. Zapowiedziała, że najbliższe miesiące będą poświęcone nie tylko na poprawę bezpieczeństwa w szkołach, ale także na wzmocnienie pozycji nauczycieli.