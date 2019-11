Wyjątkowa, radośnie patriotyczna impreza. Dziś, w dniu Święta Niepodległości, rozpoczęliśmy wspólne śpiewanie biało-czerwonych przebojów na Rynku Głównym w Krakowie! Razem z nami śpiewają gwiazdy.

To już czwarta odsłona Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów. W ten sposób wspólnie z Wami śpiewająco świętujemy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Największe przeboje śpiewamy wspólnie z gwiazdami: Natalią Zastępą, Roksaną Węgiel, Lanberry, Marcinem Sójką oraz Varius Manx & Kasią Stankiewicz!

Śpiewanie wymaga energii, więc przygotowaliśmy dla Was również coś na wzmocnienie. Kruche ciasto, jabłko, czekolada, a to wszystko w masie cukrowej w biało-czerwonych barwach... To oczywiście ciastka niepodległościówki, którymi Was częstowaliśmy!

Wielki finał imprezy, w którym połączą się głosy wszystkich naszych Artystów i tysięcy Słuchaczy RMF FM, planujemy przed 14:30!

Trzy edycje już za nami: Było głośno i radośnie!

W ubiegłym roku, podczas trzeciej edycji Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów, towarzyszyli nam Sarsa, Anna Karwan, Marta Gałuszewska i Artur Gadowski z zespołem IRA.

Rok wcześniej drugą odsłonę naszej patriotycznej akcji wsparli Sound'n'Grace, Mateusz Ziółko i legendarny - oraz... wybrany przez Was samych w głosowaniu internetowym! - zespół Lady Pank.

W trakcie inauguracyjnej edycji Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów na krakowskim Rynku byli zaś z nami Grzegorz Markowski z zespołem Perfect, a także Ruda z Red Lips i Antek Smykiewicz.

Zobaczcie, jak pięknie było w poprzednich latach!

Ogólnopolskie śpiewanie biało-czerwonych piosenek: Hymn Polski Piotr Biedroń /RMF FM

II Ogólnopolskie śpiewanie biało-czerwonych przebojów RMF FM

