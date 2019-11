"Niepodległa do hymnu" to akcja przeprowadzana z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na terenie całej Polski i w niektórych miejscach na świecie. Na czym polega? Sprawdź szczegóły!

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

W tym roku przypada 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, Jedną ze specjalnych akcji odbywających się 11 listopada jest - "Niepodległa do hymnu".

Pierwsza edycja akcji miała miejsce rok temu, w stulecie odzyskania suwerenności. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stornie poświęconej inicjatywie:

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego", płynący z setek gardeł i serc. W akcji "Niepodległa do Hymnu" zainicjowanej przez Biuro Programu "Niepodległa" wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach! Kolejna edycja akcji odbędzie się 11 listopada tego roku. Dołącz do nas! Pokażmy, że jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną.

W tym roku po raz drugi odbędzie się akcja "Niepodległa do hymnu". 11 listopada, równo o godzinie 12:00 na terenie całego kraju oraz za granicą, podczas większych i mniejszych uroczystości, rozbrzmi "Mazurek Dąbrowskiego". Hymn państwowy wyemitują stacje radiowe - w tym RMF FM. Mazurek Dąbrowskiego zagrają też liczne orkiestry.

Jak dołączyć do akcji?

Na oficjalnej stronie akcji - niepodlegla.gov.pl znaleźć możemy szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy oraz mapę miejsc, w których będzie przeprowadzana. Pomysłodawcą "Niepodległej do hymnu" jest jest Biuro Programu "Niepodległa".

Biuro zachęca instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, szkoły, chóry i wszystkich, którzy tylko mają ochotę do włączenia się do akcji.

Prosimy o zarezerwowanie w trakcie oficjalnych uroczystości 11 listopada kilku minut w samo południe, by wspólnie odśpiewać hymn. Wszelkie instytucje, organizacje i społeczeństwo zapraszamy do organizacji własnych akcji śpiewania hymnu lub o wystosowanie do władz lokalnych prośby o ich zorganizowanie w łatwo dostępnych miejscach - przy ratuszu czy na rynku. (...) Pokażmy, że wszyscy razem świętujemy odzyskanie prze Polskę niepodległości!. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział we wspólnym śpiewaniu hymnu zachęcamy do umieszczenia zdjęć i filmików w mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu - czytamy na stronie "Niepodległa do hymnu".

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie / Materiały prasowe