RMF24

Wakacje dopiero się rozkręcają, a już mamy dramatyczne statystyki. Tylko w czwartek życie w polskich akwenach straciły cztery osoby. Od początku czerwca utonęło już 70 osób. Policja i ratownicy alarmują: chwila nieuwagi nad wodą może skończyć się tragedią.

Lato to czas wypoczynku, relaksu i zabawy. Niestety, dla wielu rodzin wakacje zamieniają się w dramat. Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez policję na platformie X, tylko w czwartek utonęły cztery osoby. Od początku czerwca liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do 70.

Policja ostrzega

W specjalnym komunikacie policja podkreśla:

„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie”.

To nie są puste słowa. Statystyki z ubiegłego roku pokazują, że w 2025 roku w Polsce utonęły aż 292 osoby. W zdecydowanej większości byli to dorośli mężczyźni. W 58 przypadkach za przyczynę tragedii uznano alkohol.

Analiza policyjnych danych nie pozostawia złudzeń. Najczęściej do utonięć dochodzi podczas kąpieli w miejscach niestrzeżonych, łowienia ryb czy przebywania nad wodą bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Często tragedie mają miejsce w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona lub nie ma ratownika.

Apel o rozsądek

Ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach podkreśla: