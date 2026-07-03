RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Tragiczne statystyki utonięć. Policja podała najnowsze dane

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (07:45)

Wakacje dopiero się rozkręcają, a już mamy dramatyczne statystyki. Tylko w czwartek życie w polskich akwenach straciły cztery osoby. Od początku czerwca utonęło już 70 osób. Policja i ratownicy alarmują: chwila nieuwagi nad wodą może skończyć się tragedią.

Tragiczne statystyki utonięć. Policja podała najnowsze dane
/Shutterstock
  • Od początku czerwca w polskich akwenach utonęło już 70 osób.
  • Policja i ratownicy apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Lato to czas wypoczynku, relaksu i zabawy. Niestety, dla wielu rodzin wakacje zamieniają się w dramat. Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez policję na platformie X, tylko w czwartek utonęły cztery osoby. Od początku czerwca liczba ofiar śmiertelnych wzrosła już do 70

Policja ostrzega

W specjalnym komunikacie policja podkreśla: 

„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie”.

 

To nie są puste słowa. Statystyki z ubiegłego roku pokazują, że w 2025 roku w Polsce utonęły aż 292 osoby. W zdecydowanej większości byli to dorośli mężczyźni. W 58 przypadkach za przyczynę tragedii uznano alkohol.

Analiza policyjnych danych nie pozostawia złudzeń. Najczęściej do utonięć dochodzi podczas kąpieli w miejscach niestrzeżonych, łowienia ryb czy przebywania nad wodą bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Często tragedie mają miejsce w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona lub nie ma ratownika.

Apel o rozsądek

Ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach podkreśla: 

Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek. Woda: basen, jezioro lub morze – to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu. Natomiast, jeśli będziemy – mówiąc wprost – robić głupie rzeczy, to może się to skończyć tragedią. Dlatego rozsądek nad wodą to podstawa.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: policja utonięcie

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: