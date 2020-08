Z przykrością informujemy, że w tragicznych okolicznościach odszedł od nas Zdzisław Gierula. Od 2012 roku mężczyzna był sołtysem wsi Kamionka na Mazowszu. O zdarzeniu poinformował na stronie internetowej urząd miasta i gminy Piaseczno.

Na stronie internetowej urzędu miasta i gminy Piaseczno pojawił się nekrolog. "Z wielkim żalem żegnamy Ś.P. Zdzisława Gierulę, zmarłego tragicznie Sołtysa wsi Kamionka, który pełnił swą funkcję od 2012 r." - napisano na stronie internetowej.



"Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno i Rada Miejska w Piasecznie" - dodano.



Jak podaje lokalny portal piasecznonews.pl do tragicznego zdarzenia z udziałem sołtysa Kamionki doszło w piątek ok. godz. 15 w rejonie ulicy Redutowej. Mężczyzna został poproszony przez właścicieli jednej z posesji o zdjęcie z drzewa gniazda os.



"Niestety został użądlony, najprawdopodobniej wielokrotnie. Stracił przytomność. Na miejsce zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Działania były prowadzone bardzo długo" - relacjonował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie nadkom. Jarosław Sawicki.



Nieprzytomny został przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali. Nie udało się go uratować.