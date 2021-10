Nowe informacje w sprawie sobotniej tragedii w okolicy Pułtuska. W rzece Narew odnaleziono dwa ciała: małej dziewczynki, potem także kobiety. Śledczy ustalili, że to matka z córką. Przyjechały samochodem do centrum Pułtuska i poszły w stronę kładki na rzece. Widać to na zapisie z kamer miejskiego monitoringu.

