„Jeśli zostanę wybrany na RPO nie zamierzam być rzecznikiem żadnego stronnictwa, tylko bardzo poważnie i wyłącznie brać pod uwagę to, co jest moim konstytucyjnym obowiązkiem” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Bartłomiej Wróblewski. „Jeśli zostanę wybrany, nie będę ani rzecznikiem rządu, ani rzecznikiem opozycji. Wszystkie osoby, które znają mnie osobiście, wiedzą, że tak będzie. Niezależność jest dla mnie rzeczą najważniejszą, jest to zresztą element ślubowania RPO” – zapewnił kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich.

