TAURON chce zachęcić Polaków do bezpiecznego spędzania majówki. Dlatego dziś w trzech miejscach rozda w sumie 20 tys. maseczek ochronnych.

Maseczki ochronne. Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna majówka będzie inna niż zazwyczaj. Mimo to wielu Polaków wybierze się na spacer do parku czy na bulwary. TAURON chce, by spędzenie czasu na świeżym powietrzu było bezpieczne, dlatego 30 kwietnia organizuje akcję rozdawania maseczek ochronnych.

Będziemy się starali pomóc klientom i społecznością lokalnym - mówi Filip Grzegorczyk prezes TAURON Polska Energia i dodaje, że pracowników TAURONU należy szukać przy magentowych samochodach elektrycznych z logiem grupy Tauron. Właśnie z nich będą rozdawane maseczki.

Maseczki będą rozdawane od 12 do 14 w trzech miejscach: w Katowicach, przy Alei Żyrafy w Parku Śląskim, w Krakowie przy ul. Lema 7 (TAURON Arena Kraków tuż obok Parku Lotników Polskich), we Wrocławiu na Placu Teatralnym 4 (obok Parku Staromiejskiego).

To nie pierwsza tego typu akcja marki. Pracownicy TAURONA, w ramach wolontariatu pracowniczego, uszyli już 1000 maseczek wielokrotnego użytku. Trafiły one do ich kolegów z różnych spółek, którzy na co dzień nie mogą świadczyć pracy w trybie zdalnym - górników, pracowników elektrowni czy elektrociepłowni. Maski służą im w trakcie codziennej drogi do i z pracy.