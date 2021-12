49-latek został zastrzelony, a jego żona ma ranę postrzałową. Do tragedii doszło w jednym z domów na terenie powiatu brzezińskiego (Łódzkie).

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Tragedia wydarzyła się we wtorek rano we wsi Wola Cyrusowa koło Brzezin.

Około 9:30 rano na policję zadzwonił syn poszkodowanego małżeństwa.

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało zastrzelonego 49-latka oraz jego żonę z raną postrzałową. Kobiecie została udzielona pomoc, obecnie przebywa w szpitalu.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski co do przebiegu wydarzeń. Prokurator, funkcjonariusze policji, biegli, eksperci pracują na miejscu. Dalsze informacje przekazywane będą po pogłębieniu ustaleń - zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.



Nieoficjalnie wiadomo, że między małżonkami doszło do kłótni. W jej trakcie miało dojść do strzału z pistoletu.