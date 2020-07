"Skierowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zapisów konwencji stambulskiej to gra na zwłokę" - mówi RMF FM szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim Evelyn Regner. Eurodeputowana z frakcji socjaldemokratów ostrzega, że polskim władzom nie uda się zablokować dokumentu na poziomie unijnym. "Mamy w UE plan alternatywny" - zapewnia i zapowiada, że po wakacjach sprawę wniesie na sesję plenarną PE.

Evelyn Regner apeluje do polskich władz o szybkie i pełne wdrożenie konwencji stambulskiej.



Wiem, że premier zwrócił się do TK o stwierdzenie zgodności z polską konstytucją. Zapewniam jednak, że to konwencja, której jedynym celem jest ochrona kobiet przed przemocą ze strony mężów, braci, czy rodzin. Moje główne przesłanie do polskich władz brzmi: nie odwracajcie się od tego dokumentu. Pomaga on chronić kobiety przed przemocą. Zachęcam sędziów Trybunału Konstytucyjnego, premiera, prezydenta, aby zadbali o pełne wdrożenie konwencji - podkreśla w rozmowie z korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginion - szefowa Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim.



Regner przypomina jednocześnie, że także Armenia zastanawiała się, czy za konwencją stambulską nie ukrywa się forsowanie "gender" czy "ideologii LGBT". Jednak sprawa została wyjaśniona. Chodzi wyłącznie o przemoc wobec kobiet - zaznacza.

Evelyn Regner ostrzega jednocześnie, że UE "ma alternatywę" i nawet, jeżeli polskie władze, zablokują na poziomie unijnym przyjęcie dokumentu (Rada UE chce głosować jednomyślnie - przyp. red), to wówczas KE treść konwencji przemieni w unijne prawo. A jest ono przyjmowane kwalifikowaną większością głosów. Polskę będzie więc można w tej sprawie przegłosować.



Możemy w ten sposób zobowiązać Polskę do przyjęcia zawartości konwencji stambulskiej - tłumaczy Regner. Eurodeputowana dodaje, że zdecydowana większość krajów UE popiera przyjęcie dokumentu przez UE, a "Parlament Europejski popiera alternatywny plan Komisji Europejskiej".



Komisarz ds. równości Helena Dalli zapowiedziała, że w 2021 roku zaproponuje te same środki, które są w konwencji stambulskiej na poziomie UE. Będziemy ją popierać - dodaje Regner.



Przemoc wobec kobiet ma też zostać wpisana na listę przestępstw w krajach UE, co może oznaczać konieczność dostosowania kodeksów karnych we wszystkich unijnych państwach. Również w Polsce.



Evelyn Regner uważa, że "lepiej dla Polski byłoby więc szybko zmienić zdanie i nie odwracać się od konwencji stambulskiej, potrzeby lepszej ochrony kobiet oraz nie zezwalać na przemoc wobec nich".



Wymuszenie na Polsce wdrożenia zapisów konwencji stambulskiej naszemu krajowi się nie opłaca. To byłoby wielki wstyd dla polskich władz, gdyby zezwoliły na to, aby polskie kobiety nie były właściwie chronione - mówi Regner.



Eurodeputowana w rozmowie z RMF FM pochwaliła także decyzję KE o zablokowaniu finansowania dla miast, które ogłosiły strefy wolne od LGBT.

To prawidłowa decyzja - zaznacza. Jeżeli ktoś nie przestrzega unijnych wartości nie może liczyć na unijne finansowanie. Nie powinno być żadnych pieniędzy UE dla tych gmin czy miast, które nie respektują praw osób LGBT. A także nie powinno być pieniędzy UE jeżeli polskie władz nie będą przestrzegać praw kobiet - podkreśla.