Urzędnik dowodzący akcją kruszenia lodu na Wiśle zrezygnował ze stanowiska - ustalił Onet.pl. Nie wiadomo jednak, jaki jest powód tej decyzji. Portal podaje, że w Wodach Polskich panuje nerwowa atmosfera.

Jeden z lodołamaczy pracujących na Odrze / Marcin Bielecki / PAP

Do dymisji miał się podać były już dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, na terenie której leży m.in. Płock. To były szef kluczowej jednostki zajmującej się walką z zagrożeniem przeciwpowodziowym na Wiśle.

Kruszenie lodu na Wiśle może potrwać 4 tygodnie

Zlewnia zarządzana jest przez Wody Polskie - instytucję powołaną w 2018 roku. Przejęła wówczas wszystkie inne zajmujące się kontrolą nad zasobami wodnymi Polski i gospodarką wodną.- potwierdza w rozmowie z Onetem Urszula Tomoń, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.Jeden z płockich samorządowców nie kryje zdziwienia, że decyzja została podjęta w krytycznym momencie, gdy na Wiśle i Odrze maszyny walczą z zatorami.- mówi Onetowi.Powody dymisji nie są w tym momencie oficjalnie znane.

W akcji standardowo uczestniczy sześć lodołamaczy.

Kra na Wiśle / fot.: Wody Polskie /

W tej chwili sytuacja jest stabilna. Stany alarmowe utrzymują się w Płocku i Wyszogrodzie, ostrzegawczy w Kępie Polskiej - mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Akcja kruszenia lodu ma potrwać do 4 tygodni.

Wody Polskie o akcji lodołamaczach koło Płocka. „To daje bardzo dobry efekt” Jakub Rutka / RMF FM

Lodołamacze pracują także na Odrze

13 lodołamaczy kruszy też lód na Odrze w województwie zachodniopomorskim. Do akcji dołączyły też jednostki niemieckie.

Największe zagrożenie zatorami i podtopieniami jest bowiem na granicznym odcinku rzeki.





Lodołamacze dotarły do miejsca, gdzie utworzył się zator z kry i lodu. To na wysokości Bielinka i Gozdowic.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś alerty dotyczące roztopów w zachodniej Polsce.





Obszary objęte alertem dot. roztopów / meteo.imgw.pl /