RMF24

Podsekretarz obrony USA ds. politycznych Elbridge Colby poinformował, że czwartkowa rozmowa z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim była „bardzo owocna”. Jednym z głównych tematów było wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz postępy we wdrażaniu koncepcji NATO 3.0. Szef BBN-u przekazał, że Amerykanie czekają na konkretną propozycję dotyczącą utworzenia w Polsce stałej bazy swoich wojsk.

Elbridge Colby, który odgrywa kluczową rolę w przeglądzie globalnego rozmieszczenia sił USA i jest głównym zwolennikiem ograniczenia liczby amerykańskich żołnierzy w Europie, podkreślił we wpisie na platformie X, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.

Dodał też, że w trakcie spotkania omówiono postępy we wdrażaniu koncepcji NATO 3.0.

Rotacja zostanie dokończona. Baza stała może powstać

Po spotkaniu Bartosz Grodecki przekazał, że Colby wyraził otwartość na utworzenie stałej bazy wojsk USA nad Wisłą. Dodał również, że wstrzymana wcześniej rotacja amerykańskiej brygady wojskowej zostanie dokończona. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi ani jaka jednostka trafi do Polski. Jak zaznaczył, sam przyjazd wojsk nie jest już kwestionowany, a o szczegółach mają zdecydować wojskowi planiści, „najszybciej, jak to tylko jest możliwe”.

Dzień wcześniej pojawiły się sugestie, że przerzut rotacyjnej brygady pancernej z Teksasu może nie zostać wznowiony. Sugerował to szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, po rozmowie z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio.

Szef BBN podkreślił, że rozmowy o dokończeniu rotacji wojsk są prowadzone niezależnie od kwestii utworzenia stałej bazy USA w Polsce. Zaznaczył, że teraz po stronie Polski leży przygotowanie konkretnej propozycji dotyczącej takiej inwestycji.

Czym ma być NATO 3.0?

Wspomniane przez Colby'ego NATO 3.0 to koncepcja przebudowy Sojuszu, w której Europa przejmuje zasadniczą odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, znacząco zwiększa wydatki wojskowe (do 5 proc. PKB) i rozwija własne zdolności militarne, podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem, lecz ograniczają rolę głównego gwaranta bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Deklarowanym przez amerykańską administrację celem zmian jest stworzenie bardziej zrównoważonego i zdolnego do odstraszania militarnego Paktu.