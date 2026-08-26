Suplementy na Hashimoto. Akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R.

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Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia skierowany został akt oskarżenia przeciwko Dorocie R. Chodzi o przypisywanie właściwości leczniczych produktowi niespełniającemu wymogów dla leku - poinformował w środę prokurator Marek Marciniak ze stołecznej Prokuratury Okręgowej.

Prokurator Marek Marciniak przekazał, że akt oskarżenia przeciwko Dorocie R. został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 24 sierpnia 2026 r.

Jak wynika z komunikatu prokuratury, Dorota R. jest oskarżona o to, że od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu produktom „Doda D’eau Mega Colostrum 60” oraz „Doda D’eau Foods Hashi Gummies”, zapewniając w materiale audiowizualnym, że leczą one przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (Choroba Hashimoto,) a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy – pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawa farmaceutycznego.

Oskarżonej grozi kara grzywny wymierzona w systemie stawek dziennych – od 10 do 540 stawek, gdzie stawka dzienna może wynosić od 10 do 2000 zł - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lipca pisaliśmy, że piosenkarka Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą – jak twierdziła – wspierać leczenie choroby Hashimoto.

W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Zarzuty dla Doroty R. i jej byłego męża

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch, związanych z nimi spółkach producenckich - m.in. przywłaszczenie środków należących do inwestorów.

Zarzuty dla piosenkarki Doroty R. i jej męża. Miliony zniknęły przy produkcji filmów Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch, związanych z nimi spółkach producenckich - między innymi przywłaszczenie…

Według ustaleń śledczych Emil S. miał dopuścić się aż 198 czynów, w tym udaremnienia zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych oraz przywłaszczenia mienia powierzonego przez inwestorów na łączną sumę przekraczającą 23 miliony złotych. Pieniądze te pochodziły z inwestycji w produkcje filmowe takie jak „GROM”, „Small World”, „Chłopaki nie płaczą 2” czy „Dziewczyny z Dubaju”. Prokuratura zarzuca mu również oszustwa na szkodę inwestorów oraz legalizowanie środków pochodzących z przestępstw.

Dorocie R. zarzucono z kolei pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych.