38-latek z powiatu rawickiego w województwie wielkopolskim strzelał z łuku do mężczyzny, który według sprawcy "denerwował go od jakiegoś czasu". 34-letni pokrzywdzony nie doznał żadnych obrażeń. Strzała wbiła się w auto.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu, do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie gminy Bojanowo w Wielkopolsce. To właśnie tam 38-latek strzelił z własnoręcznie zrobionego łuku do samochodu, którym kierował 34-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego.



"Mężczyźni znali się od jakiegoś czasu i mieli ze sobą - jak twierdzą - tak zwaną ‘kosę’. Nazbierało się na to kilka spraw. Początkowo próbowali dogadać się, jednak nic z tego nie wyszło" - podała policja.



Do pierwszego incydentu miało dość 2 sierpnia. Wówczas 38-latek wycelował z łuku w samochód 34-latka, który przejeżdżał obok domu sprawcy. Strzała wbiła się w zderzak auta.



"Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego nie potraktował tego poważnie, ponieważ jak przyznał, nieco prowokował swoim zachowaniem. Sytuacja między mężczyznami stawała się jednak coraz bardziej nerwowa i napięta. Do drugiego strzału doszło 4 sierpnia w podobnych okolicznościach, tym razem strzała wbiła się w słupek auta" - podała rawicka policja.



38-latek usłyszał już zarzut z art. 160 Kodeksu karnego, czyli narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Grozi mu do 3 lat więzienia.



Policja podała, że mężczyzna był już w przeszłości karany. Odbywał także kary pozbawienia wolności.