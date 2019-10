Na wtorek 8 października Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie dotyczące rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania w sprawie Arkadiusza Kraski - poinformował w piątek zespól prasowy SN.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Jak przekazano posiedzenie odbędzie się bez udziału stron, ale orzeczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone jawnie.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.



Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S. Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.



Pierwsze posiedzenie w sprawie odbyło się 6 maja br., a SN postanowił wtedy wstrzymać wykonanie wobec Kraski wyroku skazującego na dożywocie. Termin kolejnego posiedzenia, na którym miał być rozpoznany właściwy wniosek o wznowienie postępowania, został wyznaczony na 9 lipca.



W początkach lipca do SN wpłynęło pismo prokuratury, w którym zmieniono wniosek ws. Kraski i zwrócono się o wznowienie sprawy oraz przekazanie jej następnie sądowi I instancji do ponownego rozpoznania zamiast uniewinnienia. W związku z tym 9 lipca SN odroczył decyzję do ujednolicenia stanowiska prokuratury.



Prokuratura Krajowa podała w sierpniu, że nie uzyskano żadnego dowodu wykluczającego dotychczasowe ustalenia sądu ws. Kraski; w materiale dowodowym brakuje faktów i dowodów, które pozwalałyby na wznowienie postępowania. Wówczas do SN wpłynęło pismo od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie. Zawierało ono oświadczenie o cofnięciu wniosku o wznowienie postępowania.



Nie znajduję wytłumaczenia (na działania prokuratury przyp. RMF FM), ponieważ nie da się tego wytłumaczyć w żaden logiczny sposób - oceniał, w rozmowie z Onetem, pracę prokuratury mecenas Michał Kałużny, obrońca Arkadiusza Kraski.



Cofnięcie wniosku złożonego na korzyść skazanego, a takim jest wniosek o wznowienie postępowania, wymaga dla jego skuteczności zgody skazanego. W związku z brakiem zgody skazanego na cofnięcie wniosku o wznowienie postępowania, SN rozpozna go na posiedzeniu 8 października o godz. 12.30 - powiedział w piątek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

Chcę ponownego procesu, żeby wszyscy zobaczyli, co się w mojej sprawie wyprawia - mówił w wywiadzie dla Onetu Kraska.