Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci 24-latka z Inowrocławia, który zmarł w trakcie interwencji policji, była niewydolność krążeniowo-oddechowa. "Nie wiemy nadal, czy miała związek z użyciem paralizatora" - powiedziała rzecznik bydgoskiej prokuratury Agnieszka Adamska-Okońska.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W trakcie badań pośmiertnych biegły nie ujawnił żadnych obrażeń mechanicznych, które mogłyby pozostawać w związku przyczynowym ze zgonem. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu uznał niewydolność krążeniowo-oddechową. Jeżeli chodzi o podłoże tej niewydolności, zlecone zostały badania histopatologiczne i toksykologiczne - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań, będzie możliwe określenie podłoża niewydolności. Mają być one znane za kilka tygodni. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie dają odpowiedzi, czy był związek między zgonem mężczyzny, a użyciem przez interweniującego policjanta paralizatora.



Wstępne wnioski z sekcji nie dają nam żadnych przesłanek odnośnie do zmiany stadium postępowania w tej sprawie. Jest ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Wszelkie czynności są w tym momencie prowadzone w sprawie. Prokurator kontynuuje swój plan. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest dokumentacja dotycząca przebiegu interwencji i użycia samego tasera - podkreśliła Adamska-Okońska.





Policjanci użyli paralizatora