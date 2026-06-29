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Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez kierującego pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego. Postępowanie dotyczy zarządzeń w latach 2024-2026, które mogły naruszać prawo stron do bezstronnego sądu. Stanowisko prezesa Izby Karnej zajmował wówczas sędzia Zbigniew Kapiński, obecnie I prezes Sądu Najwyższego.

Zbigniew Kapiński podczas konferencji prasowej w holu głównym Sądu Najwyższego w Warszawie, fot. Piotr Nowak

Zbigniew Kapiński podczas konferencji prasowej w holu głównym Sądu Najwyższego w Warszawie, fot. Piotr Nowak / PAP

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała w komunikacie, że śledztwo zostało wszczęte w poniedziałek przez zespół prokuratorów do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.

„Postępowanie dotyczy podejrzenia, że w okresie od 8 maja 2024 r. do 25 maja 2026 r. w Warszawie, działając na szkodę interesu prywatnego stron postępowań oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i władzy sądowniczej, funkcjonariusz ten wydał – bez podstawy prawnej i z naruszeniem przepisów, (...) zarządzenia skutkujące pozbawieniem stron postępowań możliwości uruchomienia procedury określonej w art. 41 § 1 k.p.k.” - czytamy.

Według PK, zarządzenia te miały prowadzić do wyeliminowania rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi, a w konsekwencji naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu.

W komunikacie nie podano nazwiska osoby, której dotyczy śledztwo, ale wiadomo, że to w podanym okresie, w latach 2023-2026 stanowisko prezesa Izby Karnej zajmował sędzia Zbigniew Kapiński - obecnie I prezes Sądu Najwyższego.

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu sędziów SN. Wpłynęło ono do prokuratury 28 maja tego roku.

W ramach postępowania sprawdzającego przesłuchano zawiadamiających w charakterze świadków oraz zgromadzono dokumentację obejmującą zarządzenia wydawane przez kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego, jak również rozstrzygnięcia podejmowane na ich podstawie w sprawach dotyczących wniosków o wyłączenie sędziów.