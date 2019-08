Lewica zapowiada, że jeszcze dziś złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące informacji, uzyskanych przez portal Onet.pl. "Zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra Łukasza Piebiaka polegającym na nielegalnym przetwarzaniu danych osobowych" - poinformowała rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

SLD zawiadamia prokuraturę ws. działań wiceministra Piebiaka / Rafal Guz / PAP

Onet opisał w poniedziałek kontakt, jaki w mediach społecznościowych wiceszef MS Łukasz Piebiak zawarł z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, kompromitujących materiałów. Miało to się odbywać za wiedzą wiceministra.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska podkreśliła we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro i jego prokuratura będą mogli wykazać się tym, co deklarują, czyli praworządnością. Ponieważ składamy zawiadomienie do prokuratury rejonowej śródmieście w związku z informacjami ujawnionymi przez portal Onet.pl. Zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, przestępstwa polegającego na nielegalnym przetwarzaniu danych osobowych oraz podejrzenia popełnienia drugiego przestępstwa przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego - oświadczyła.

Jak dodała, składamy również wniosek do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z tymi samymi publikacjami, ponieważ zdecydowanie uważamy, że pan Łukasz Piebiak naruszył ustawę o RODO, o danych osobowych. I uważamy, że w związku z tym prezes urzędu ochrony danych osobowych powinien zainteresować się tą sprawą - podkreśliła Żukowska.