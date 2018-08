Nielegalna broń odnaleziona w sklepowej skrytce w Czeladzi w Śląskiem. Mężczyzna, który ją tam przechowywał, był poszukiwany listami gończymi przez trzy polskie sądy. Jego miejsce pobytu próbowało też ustalić kilka kolejnych sądów i prokuratur.

Pierwszy raz mężczyzna pojawił się w markecie 3 tygodnie temu. Wtedy też włożył do sklepowej skrytki torbę. Kiedy przyszedł tam ponownie, obsługa sklepu wezwała policję. Jak się okazało, w torbie były 4 rewolwery. Poza tym mężczyzna miał też przy sobie pistolet z naładowanym magazynkiem. Policja będzie teraz sprawdzać, co to za broń, skąd mężczyzna ja ma i czy mogła być gdzieś wykorzystana.

Początkowo mężczyzna twierdził, że jest mieszkańcem Rzeszowa, ale szybko okazało się, że to obywatel Niemiec, którego listami gończymi poszukują sądy w Rybniku, Gliwicach oraz Gdańsku. Miał trafić do więzienia, bo nie płacił grzywien. Teraz za nielegalne posiadane broni i amunicji grozi mu do 8 lat więzienia.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.



(mn)