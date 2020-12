Policjanci poszukują dwóch mężczyzn, którzy w miniony weekend podczas napadu na sklep w Psarach w powiecie będzińskim w woj. śląskim pobili do nieprzytomności ekspedientkę. Będzińska policja zamieściła na stronie internetowej nagranie z kamer monitoringu, umieszczonych w sklepie. Funkcjonariusze liczą, że m.in. dzięki temu uda się ustalić tożsamości bandytów.

Kadr ze sklepowego monitoringu / Policja

Do rozboju doszło w niedzielę po godz. 23 w sklepie przy ul. Wiejskiej w Psarach. "W chwili, gdy 50-letnia ekspedientka zamykała sklep, wtargnęła do niego dwójka przestępców. Młodzi mężczyźni dotkliwie pobili kobietę, a następnie skradli pieniądze znajdujące się w sklepie" - opisuje będzińska komenda.

Jeden z poszukiwanych mężczyzn / Policja

Jak dodaje policja, sprawcy rozboju rozmawiali "ze wschodnim akcentem". Pobita do nieprzytomności kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyźni zarejestrowani przez kamery mają zasłonięte twarze, jeden ma na głowie kaptur, drugi - czapkę. Policja liczy, że mimo to uda się ich zidentyfikować.



Kadr z monitoringu / Policja

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców rozboju, policja prosi o pilny kontakt pod numerami telefonu 32 36 80 266, 32 36 80 255 lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997. Informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej dyzurny@bedzin.ka.policja.gov.pl, a także anonimowo za pomocą formularza "Powiadom nas" zamieszczonego stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.



Napad na sklep - film z monitoringu Policja

Będzińscy policjanci proszą także o kontakt osoby, które w niedzielę 20 grudnia ok. 23 przejeżdżały ulicą Wiejską w Psarach i mają w samochodach wideorejestratory. Mogły one nagrać przechodzących drogą dwóch mężczyzn.