Siostra Anastazja nie żyje. Sprzedano miliony egzemplarzy jej książek

RMF24

Zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Miała 75 lat. Jej książki kulinarne rozeszły się w Polsce w milionach egzemplarzy.

„Nasza Siostra Anastazja już w ramionach Ojca” - napisano w niedzielę rano na profilu facebookowym Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Tego dnia siostra „odeszła do domu Ojca” - poinformowano.

Siostra Anastazja - właśc. Krystyna - w 1973 roku rozpoczęła życie zakonne. W zgromadzeniu jej zadaniem było m.in. gotowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

"Jako młoda dziewczyna wyjechałam do pracy do Czechosłowacji, miałam wtedy dwadzieścia lat. Tam pracowałam w hucie szkła, była to bardzo ciężka praca. Siostra koleżanki, z którą mieszkałam w hotelu pracowniczym, była siostrą zakonną w Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości. Współlokatorka sporo o swojej siostrze opowiadała, czytała listy, które od niej otrzymywała. Zapragnęłam żyć w podobny sposób, służyć Panu Bogu i ludziom" - mówiła w rozmowie z portalem Aleteia.

Siostra pracowała także w kuchni księży jezuitów w Krakowie. „Kierowała się przy tym prostą zasadą: fartuch, znak krzyża i produkty od szczęśliwych kur” - napisał „Gość Niedzielny”.

Ogromną popularność przyniosły zakonnicy książki poradnikowe o tematyce kulinarnej, m.in. „103 ciasta siostry Anastazji”.

Kilkanaście tytułów rozeszło się w czterech milionach egzemplarzy.

„Z kuchnią od serca mamy do czynienia wtedy, kiedy wkładamy jak najwięcej miłości w to, co robimy, i kochamy ludzi, którzy z owoców naszej pracy korzystają. Przez te wszystkie lata, kiedy gotowałam, starałam się, żeby przyświecała mi jedna zasada - gotuj tak, jakbyś gotowała dla samego Jezusa” - mówiła Aletei siostra Anastazja.